Centro de distribuição de empresa causa transtornos a moradores do Mondubim

Relatos apontam os problemas começaram durante a construção da homer center, em 2018

Há quase sete anos, o centro de distribuição (CD) da Carajás estaria provocando transtornos aos moradores da rua Castro Meireles, no bairro Mondubim, em Fortaleza. Segundo fontes ouvidas pelo O POVO, a via se transformou em pátio de operações da loja, com fluxo intenso de caminhões causando poluição sonora, danos estruturais nas casas e sujeira deixada pelos caminhoneiros.

Além disso, há relatos de insegurança, brigas e ameaças por parte de motoristas. A administração da loja, segundo os moradores, se mostra negligente diante das reclamações. Mais de dez boletins de ocorrência já foram registrados, e um processo foi aberto pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) para acompanhar o caso.

Com 290 metros de extensão, o trecho afetado fica entre a avenida Godofredo Maciel e os trilhos da Linha Sul do Metrô de Fortaleza. Nele vivem 18 famílias, a maioria no local há décadas. Desde a construção da unidade da Carajás, em 2018, a rotina dos moradores mudou completamente.



Tráfego perigoso e estacionamento irregular

Moradores relatam que os caminhoneiros trafegam na contramão, estacionam de forma irregular e, muitas vezes, bloqueiam as garagens das casas.

“Já teve caminhão parado na minha porta, e eu precisei pedir para retirar porque não conseguia sair com o carro”, conta a professora Adriana Antônio de Araújo, de 53 anos, que mora no local desde a infância

Situação semelhante vive Wagner Martins, de 56 anos, que já teve que discutir com motoristas para poder estacionar. “Outro dia, um deles colocou a traseira [do caminhão] na frente da minha casa. Fui pedir para ele afastar o veículo, e ele ainda reclamou e virou as costas”, conta.

Toda a sinalização de proibido estacionar foi providenciada pelos próprios moradores Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Toda a sinalização de proibido estacionar foi providenciada pelos próprios moradores Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Caminhão estacionado na contramão Crédito: Reprodução/ Arquivo Pessoal Veículo com a logo da Carajás estacionado no meio da via Crédito: Reprodução/ Arquivo Pessoal Caminhão estacionado na contramão Crédito: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Durante a construção do centro de distribuição, a rua foi alargada, mas continua estreita para comportar o tráfego intenso de veículos pesados. Com isso, os caminhoneiros realizam manobras arriscadas resultando em prejuízo aos moradores, como o carro de Francisco Joinville, atingido duas vezes por caminhões.

Poluição sonora

O barulho causado pelos motores e alarmes de ré, inclusive durante a madrugada, tem afetado diretamente a saúde de todos — especialmente dos 13 idosos que vivem na rua.

Um deles é a aposentada Francisca Maria, 76, que já passou por cirurgia de aneurisma cerebral. Hoje, além das molas de platina no cérebro ela tem que conviver diariamente com o barulho vindo da rua. “Já pensou, você tá deitado querendo descansar e levar um susto desses? A gente vive nas mãos de Deus, porque já tentamos de tudo, mas nada resolve”, desabafa.

Para Clenilton Melo, de 66 anos, que cuida do irmão com sequelas de AVC, a movimentação tornou a rotina insustentável. “Levar meu irmão para tomar sol na calçada é um desafio, porque ele se altera com o barulho dos caminhões”, afirma.

Em março de 2024, a AMC realizou vistorias no local para, entre outras coisas, averiguar a denúncia de poluição sonora. Porém, a única irregularidade registrada pela Autarquia foram seis caminhões estacionados na contramão Crédito: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Sujeira e lixo deixados na via

Além do barulho, moradores da região reclamam da sujeira deixada pelos caminhoneiros. “É marmita, garrafa, sacola de lixo. Parece um lixão. Sem falar na catinga de urina que fica na rua”, denuncia Adriana.

Wagner reforça que o problema é cotidiano: “Um caminhoneiro já deixou até uma sacola com papel higiênico sujo na frente da minha garagem. Levei para mostrar ao gerente, mas ele não fez nada. Sempre dão uma desculpa".

Estruturas danificadas

O tráfego diário dos caminhões também tem causado trepidação nas casas, provocando rachaduras e problemas estruturais. Clenilton precisou reforçar a estrutura da própria residência. Dona Francisca vive situação parecida: da escada até a lavanderia a casa está cheia de rachaduras.

Clenilton teve que reforçar a estrutura da casa Crédito: Reprodução/ Arquivo Pessoal Clenilton teve que reforçar a estrutura da casa Crédito: Reprodução/ Arquivo Pessoal Praticamente todas as paredes apresentam rachaduras Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Praticamente todas as paredes apresentam rachaduras Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Coluna da casa de dona Francisca Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Praticamente todas as paredes apresentam rachaduras Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Da entrada até a lavanderia a estrutura está danificada Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Já Anne Rose Dantas, de 51 anos, afirma que o peso dos veículos danificou a tubulação subterrânea:

“Depois da construção da Carajás tivemos vários vazamentos. Quando chove, esse pedaço da rua alaga”.

Ameaças e insegurança

Alguns moradores relatam terem sido ameaçados ao tentar reclamar. Anne Rose acumula 13 boletins de ocorrência por injúria, ameaça e crime contra idoso. “Já juraram me matar, quebrar minha cara... É nesse nível”, conta.

Em um dos boletins, consta que durante uma discussão um dos caminhoneiros falou: “Eu sei o seu endereço”. Em outro consta que as intimidações vieram até da gerência da loja: “Não queira me ver com raiva” afirmou um dos gerentes.



“Virou a casa da mãe Joana. Fazem o que querem, e a gente que mora aqui não tem paz”, critica Adriana.

Processo judicial e permissões

Diante dos transtornos, a moradora Anne Rose Dantas ingressou com um processo judicial apresentando provas documentais e testemunhais contra a Carajás. O caso é acompanhado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio do Inquérito Civil nº 01.2024.00002311-7.

Durante vistoria realizada pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) em novembro de 2024, foram encontradas irregularidades como a falta de licença ambiental e a ausência do Relatório de Impacto sobre o Sistema de Trânsito (Rist), documento obrigatório para empreendimentos classificados como Polo Gerador de Viagens (PGV). Em 2023 a empresa havia sido autuada pela falta de licença ambiental.

Entretanto, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), informou que a empresa possuía um Rist aprovado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Em uma terceira vistoria, realizada em agosto de 2025, a Agefis constatou que a empresa continuava sem a licença ambiental. Diante disso, o MPCE determinou a interdição do estabelecimento. No entanto, uma decisão liminar do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), de 15 de setembro, determinou a desinterdição do estabelecimento.

No documento, Carajás admitiu não possuir licença ambiental, mas afirmou que o processo encontra-se em fase final de tramitação, porém, sem detalhar o status de apresentação ou aprovação do Rist.

O MPCE confirmou, em nota, que acompanha o caso e segue cobrando a regularização da empresa, tendo oficiado a Agefis para realizar nova vistoria.

Ademar Gondim, do Departamento de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Ceará (UFC), ex-gestor da AMC e integrante do Conselho de Leitores do O POVO, explica que o Rist é essencial para avaliar se a infraestrutura viária comporta o impacto gerado por um empreendimento: "Qualquer estabelecimento precisa ter um alvará emitido pela Prefeitura, e esse alvará depende da atividade informada. Se a atividade tem potencial de gerar grande movimentação de veículos, é obrigatório apresentar o Rist".

A Agefis informou que a empresa possui alvará válido até agosto de 2026 e sobre a trepidação nas casas, o órgão orientou que se há risco de desabamento, os moradores devem solicitar um parecer da Defesa Civil, "para verificar se há relação entre as rachaduras e o trânsito de caminhões". Em relação ao barulho, a Agefis informou que não constatou níveis de ruído acima dos limites legais.

O MPCE informou que acompanha o caso, solicitou nova fiscalização da Agefis e orientou os moradores a procurar a Defensoria Pública do Estado, que também acompanha a situação.

RETORNO

O POVO tentou, por diversos meios, contato com a Carajás Home Center para ouvir a posição da empresa, mas, até a publicação desta matéria, não houve retorno