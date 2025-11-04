Conjunto Luiz Gonzaga 2 vai beneficiar mais de 2 mil pessoas no Jangurussu

Foto: FCO FONTENELE ￼OBRAS são próximas ao Luiz Gonzaga 1

Ordem de serviço para a construção do Conjunto Habitacional Luiz Gonzaga 2, no bairro Jangurussu, em Fortaleza, que vai beneficiar 2.144 pessoas com 536 unidades, foi assinada na tarde desta segunda-feira, 3. A iniciativa, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, foi realizada com a articulação de entidades que atuam em defesa direito à moradia.

O residencial será formado por uma série de conjuntos habitacionais menores constituídos por organizações, associações e federações. Obra é uma parceria do Governo Federal, Governo do Estado, Caixa Econômica Federal (CEF) e Prefeitura de Fortaleza. O investimento total é de R$ 115,7 milhões, sendo R$ 91,1 milhões da União, R$ 19 milhões do Estado e R$ 5,6 milhões do município.

O Centro de Estudos e Articulação e Referência sobre Assentamentos Humanos, da Cearah Periferia, ficará com 288 casas; a Sociedade Comunitária de Habitação Popular Unidos do Curió, da Associação Curió, possuirá 48 unidades; por fim, a Federação de Entidades de Bairros e Favelas de Fortaleza contará com 200 residências.

Iniciativa contou com articulação de entidades



"Quem vai levantar para nós é a empresa Mas quem organiza as famílias, quem faz todo o processo, quem habilita, quem entra no edital, são essas entidade", diz Bartiria Lima, diretora da Confederação Nacional das Associações de Moradores (Conam).

Ana Lúcia Romano, 46, mora há um ano no Conjunto Luiz Gongaza I. "Eu sou do Interior, mas moro aqui há 26 anos. Eu morava de favor na casa da minha sogra. Mas eu recebi e agora tenho a minha casa com as minhas filhas. E vivo bem aqui, graças a Deus", comemora.



Ela fica feliz pois outras pessoas terão a mesma oportunidade. "A gente demorou mais, mas agora ele disse que não vai ser tanta demora que nem a gente teve", comenta a costureira.

"Hoje é um dia que fica muito evidente o quanto é importante darmos as mãos para fazer conquista para o nosso povo. Aqui agora, além dos dos entes públicos, com as entidades organizadas do nosso povo.", destacou o governador Elmano de Freitas.

Além do Luiz Gonzaga II, outros 11 conjuntos habitacionais também estão em execução em Fortaleza, totalizando cerca de 3.000 novas moradias para famílias cearenses.

Obras do Conjunto Habitacional Luiz Gonzaga 2 e, atrás, o Conjunto Habitacional Luiz Gonzaga 1. Bairro Jangurussu, em Fortaleza Crédito: FCO FONTENELE

"São ações como essa que efetivamente nos fazem ter absoluta convicção daquilo que nós estávamos dizendo ano passado, que é a junção de esforço, a parceria Governo Federal, Estadual e Municipal para apresentar as entregas que a população necessita e nós estamos trabalhando muito para que a gente assim o faça", acrescentou o prefeito Evandro Leitão.

Jader Filho, ministro das Cidades, ressaltou que a obra também vai gerar emprego e renda. "O MCMV realiza sonhos, cria empregos e gera renda no Nordeste e no Brasil”, diz. "Estou muito feliz de voltar aqui hoje, como ministro, para entregar mais casas para o povo cearense”, afirmou Camilo Santana, ministro da Educação.

Também estiveram presentes por parte das entidades o presidente da Federação de Entidades de Bairros e Favelas de Fortaleza, Ivanildo Batista de Andrade; presidente da Sociedade Comunitária de Habitação Popular Unidos do Curió, Maria Rucileide Araújo de Brito; dirigente da Federação de Entidades de Bairros e Favelas de Fortaleza, Natan Mota; diretora-geral do Centro de Estudos, Articulação e Referência sobre Assentamentos Humanos (Cearah Periferia), Olinda Maria dos Santos.



