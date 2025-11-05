Cerca de 500 kg de perucas são entregues às pacientes em tratamento contra o câncer

Foto: FÁBIO LIMA Entrega de perucas no CRAS, do bairro Serviluz, em Fortaleza, emocionou as pacientes oncológicas beneficiadas

O cabelo pode expressar identidade e afetar a autoestima ao influenciar a percepção da beleza. Por isso, o projeto Nova Vida com Fios de Amor promoveu na manhã dessa terça-feira, 4, a entrega de 500 kg de perucas a mulheres e crianças em tratamento contra o câncer.

A doação de perucas ocorreu no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Serviluz, em Fortaleza, e contou com a participação de representantes de instituições parceiras, cabeleireiros voluntários, beneficiárias e colaboradores do projeto.



Ao longo de quase três meses de trabalho colaborativo, o projeto mobilizou costureiras locais, instituições sociais e doadores anônimos para elevar a autoestima de pacientes oncológicas que enfrentam os efeitos da quimioterapia.

Para a adolescente Y.E., de 16 anos, a peruca representa felicidade e um retorno à normalidade. Segundo ela, a queda do cabelo é um processo muito doloroso e difícil, “mesmo que as pessoas digam que ele vai voltar a crescer”.



A perda dos fios pode levar a sentimentos de constrangimento e isolamento social, agravadas pela vergonha de exibir a aparência. O impacto emocional da perda de cabelo devido à quimioterapia começou na vida de Y.E. há mais de um ano.

Mas durante o evento ela expressou sentimento de felicidade e esperança, já que o novo cabelo é visto como um alívio das críticas e cochichos que ela enfrentava na escola ao usar turbante.



“Estou bem feliz. É bom ter isso, porque eu vou para escola e muitas das vezes até quando a gente vai de turbante, o pessoal aponta, aí fica cochichando e isso é chato”, relata Y.E..



Receber a peruca é também pode ser a realização de um sonho para a pequena Maria Beatriz Ferreira, de 9 anos, que vinha pedindo o item à sua mãe, Gilailma Ferreira, de 39 anos.



Gilailma é natural de Fortim e trabalhava como marisqueira até sua vida mudar, quando veio para Fortaleza em janeiro deste ano com a filha, e descobrir que Maria estava com leucemia.



Devido ao tratamento ser "muito demorado" (com duração prevista de 2 anos e meio), ela e a filha não puderam retornar à cidade natal.



Maria Beatriz pedia a peruca "várias vezes" e todos os dias. Recentemente, ela chegou a pedir à mãe para comprar o cabelo na Shopee.



Gilailma foi informada sobre a ação de entrega de perucas pelas enfermeiras do hospital na véspera do evento, que a orientaram a colocar o nome da filha na lista.



“Hoje ela está realizando o sonho dela e estou muito feliz. Porque quando eu vejo a minha filha nesse estado que ela está passando, mas bem, recebendo essa peruca, depois de tanto que ela pedia, é uma felicidade imensa”, diz Gilailma.



Nova Vida com Fios de Amor

Os cabelos foram arrecadados por meio de campanhas e doações voluntárias promovidas pela Prefeitura de Fortaleza, em parceria com a Associação União de Jovens Vicente Pinzon (UJVP) e Receita Federal.



A assistente social, Antônia Dermia Tavares, de 47 anos, que coordena o “Nova Vida com Fios de Amor”, explica que o projeto faz as perucas, continuamente, com o trabalho voluntário de dez costureiras.



As perucas feitas pelas voluntárias do local são distribuídas às instituições parceiras, como as associações Peter Pan e a Toque de Vida, que já possuem o cadastro das pacientes necessitadas.



A assistente social expressa sentimento de realização por poder fazer a diferença na vida dessas pessoas, permitindo que as pacientes oncológicas sorriam e se sintam bonitas.



“As meninas que estão recebendo os cabelos, (...) elas saem sorrindo. Nesse momento tão difícil, elas estão conseguindo sorrir e se sentir bonitas. Então é o nosso sonho que está sendo realizado hoje”, diz Antônia.



O projeto foi criado a partir de uma parceria com a secretária municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) com objetivo de dar um destino para as doações de cabelo orgânico e elevar a autoestima de mulheres e crianças em tratamento médico.



A vice-prefeita de Fortaleza e secretária municipal da SDHDS, Gabriella Aguiar (PSD), esteve presente no evento e descreve a ação como parte da iniciativa “Fortaleza Inclusiva”.



Ela destaca que a entrega das perucas às associações Peter Pan e Toque de Vida, oferece suporte emocional para que as pessoas que enfrentam tratamentos oncológicos possam se sentir bem e encarar a doença com dignidade.



“É importante para a autoestima da mulher ter esperança e poder encarar a doença se sentindo bem. E algo que também foi muito importante foi a adesão das crianças. A gente sempre pensa nas mulheres, mas as crianças e adolescentes também ficaram muito felizes”, diz Gabriella.