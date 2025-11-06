Brasil lança Fundo para Florestas Tropicais durante Cúpula do Clima em Belém

Foto: Pablo Porciúncula / AFP Protestos têm marcado a véspera da COP30, em Belém

O Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), mecanismo financeiro inovador proposto pelo Brasil para recompensar países que preservam suas florestas tropicais, será lançado oficialmente nesta quinta-feira, 6, durante almoço na Cúpula do Clima, no Parque da Cidade, em Belém, no Pará.

A proposta do governo brasileiro, uma das mais aguardadas da agenda, será apresentada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aos líderes de nações com florestas tropicais ou, que estejam comprometidas em investir na área, é criar um fundo de investimento global, capitalizado pelo setor público e pelo setor privado, para financiar a conservação.

A meta é gerar um fluxo financeiro anual sustentável para nações com florestas tropicais, condicionando os pagamentos à manutenção de taxas de desmatamento abaixo de um determinado limite.

A Cúpula do Clima, também conhecida como Cúpula de Líderes, terá outros assuntos, além de clima e natureza, entre eles a transição energética e os dez anos do Acordo de Paris.

O professor José Mattos, estrategista em economia regenerativa e inovação para a Amazônia e conselheiro de ONGs e empresas, acredita que esse encontro mundial inaugura um novo ciclo de significado político para a Amazônia e, talvez, para o próprio sistema climático internacional.

“Pela primeira vez, o epicentro das decisões globais se desloca de onde se fala sobre a floresta para onde a floresta fala. Isso é mais do que simbólico, é uma mudança na gramática do poder e na geografia da esperança”, relata.

Para o especialista, a Amazônia não é apenas um bioma a ser protegido e sim, um projeto civilizatório em formação, complexo, contraditório, mas profundamente necessário ao século XXI.

“Quando líderes se reúnem aqui, devem tratar não apenas de metas ambientais, mas de uma disputa sobre como o mundo definirá progresso e bem-estar nas próximas décadas. Acredito que o desafio da Cúpula é transformar a retórica da sustentabilidade em compromissos reais de regeneração econômica, social e ecológica, com a Amazônia no centro das soluções e não nas margens das decisões”, ressalta Mattos.

Já Davi Bomtempo, superintendente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria, vê a Cúpula dos Líderes e a COP30, como momentos decisivos para transformar o compromisso climático em resultados concretos.

“A Cúpula dos Líderes será um passo importante nesse sentido, com o lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que pode abrir caminho para destravar o financiamento climático e direcionar recursos para quem está promovendo impacto na ponta, com projetos que fortalecem cadeias produtivas, criam empregos e ajudam a preservar as florestas”, declara.

Para o superintendente, esse é o tipo de ação que transforma discurso em resultado e consolida o Brasil como protagonista global de uma economia verde e inclusiva.

“Do lado da indústria, lançamos a Sustainable Business COP (SB COP) justamente para mostrar que o setor privado tem exemplos reais de soluções sustentáveis e capacidade de liderar essa transição”, defende.

A advogada e presidente da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará, Beatriz Azevedo, acredita que a Cúpula de Líderes consolide a liderança estratégica do Brasil na agenda climática global.

A COP30 é a COP da implementação e precisará mostrar avanços concretos em temas centrais como financiamento climático, transição energética, adaptação, florestas e oceanos, segundo ela.

“Espera-se que desta reunião surjam sinais claros de ambição política, traduzidos em compromissos tangíveis, como novas contribuições ao Fundo de Florestas Tropicais. É um momento decisivo e a Cúpula de Líderes definirá se esta será uma COP realmente transformadora, ou apenas mais uma etapa antes dos avanços que o planeta tanto espera”, finaliza.



Programação do encontro de líderes



Quinta-feira, 6 de novembro



7h – 10h - Chegada dos líderes à Zona Azul

Recepção pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva

10h30min – 17h30min - Abertura da Plenária Geral dos Líderes

Ao longo do dia, os chefes de delegação farão uso do púlpito do Salão Plenário para proferir seus discursos formais sobre clima.

Local: Salão Plenário

13h – 14h30min - Almoço – Fundo de Florestas Tropicais (TFFF)

Oferecido pelo presidente da República a líderes de países florestais tropicais e de países que se comprometem a investir no TFFF. Os líderes serão convidados para a foto de família do Fundo de Florestas Tropicais Para Sempre.

Local: Mesa Redonda de Líderes

16h – 18h - Sessão temática 1 – Clima e Natureza: Florestas e Oceanos

Local: Mesa Redonda de Líderes

18h15min – 18h30min Foto de Família



18h30min – 20h - Coquetel Amazônico oferecido pelo presidente Lula aos chefes de delegação





