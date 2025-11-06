Ceará investe R$ 187 milhões em abastecimento de água em 41 municípios

Foto: Luis Fernandes/Cagece/Divulgação Segundo a Cagece, com as novas obras, cerca de 60% da população rural do Ceará terá água potável

O Governo do Ceará anunciou, nesta quarta-feira, 5, um investimento superior a R$ 187 milhões em melhorias no sistema de abastecimento de água em 41 municípios. O projeto, que integra o Programa Águas do Sertão (PAS) e o Fundo Estadual de Saneamento Básico (FESB), deverá beneficiar cerca de 130 mil pessoas e mais de 32 mil famílias.

Durante o evento no Palácio da Abolição, o governador Elmano de Freitas destacou a importância do acesso à água como direito essencial e símbolo de dignidade.

“São quase R$ 900 milhões para algo tão singelo, mas fundamental: água com qualidade para o nosso povo. Quando a gente tem todo dia, se acostuma. Mas quem não tem, sabe o valor que ela tem”, afirmou.

O governador ressaltou que as obras serão realizadas em parceria com prefeituras e comunidades, levando abastecimento a locais que esperam há décadas.

O presidente da Cagece, Neuri Freitas, lembrou que o Ceará é referência nacional em saneamento rural: “Nenhum outro estado tem um programa como o nosso. Com essas novas obras, ultrapassaremos 1,2 milhão de pessoas atendidas com água potável, o que representa cerca de 60% da população rural do Ceará”.

Já o titular da Secretaria das Cidades (SCidades), Zezinho Albuquerque, reforçou que o projeto atende critérios técnicos e sociais, priorizando comunidades mais carentes e reduzindo a dependência de carros-pipa: “É uma ação que muda vidas e garante que nenhuma casa fique sem água”.

Os recursos destinados ao financiamento são oriundos do Governo do Estado, de crédito externo junto ao Banco de Desenvolvimento Alemão (KfW) e de doação da União Europeia, por meio do Latin American Investment Facility (LAIF). Já a implantação das ações é coordenada pela SCidades, com o apoio da Cagece e do KfW.

Municípios contemplados

Programa Águas do Sertão - implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA) em áreas rurais e fornecimento de materiais, equipamentos e serviços: Acopiara, Antonina do Norte, Assaré, Barroquinha, Beberibe, Brejo Santo, Campos Sales, Cascavel, Cedro, Crato, Cruz, Fortim, Graça, Irauçuba, Itapipoca, Maranguape, Marco, Massapê, Missão Velha, Morada Nova, Paracuru, Pedra Branca, Pindoretama, Pires Ferreira, Quixadá, Saboeiro, Salitre, Santa Quitéria, Tauá e Tejuçuoca.

Fundo Estadual de Saneamento Básico - implantação, ampliação e melhorias de Sistemas Simplificados de Abastecimentos de Água (SAAS): Canindé, Caridade, Cascavel, Granja, Irauçuba, Jaguaribara, Jaguaribe, Jucás, Marco, Morada Nova, Icó, Itatira, Iracema, Limoeiro do Norte, Pindoretama, Senador Pompeu e Tauá.

Internet para todo o Ceará

Elmano também anunciou que o governo está em fase final de negociação para levar internet de alta velocidade a 100% do território cearense, incluindo áreas rurais.

“É provável que o Ceará seja o primeiro estado do planeta a ter 5G em todo o seu território, urbano e rural. Vamos garantir conectividade, educação integral e desenvolvimento para todos”, afirmou.

Anúncio

Também foram anunciados R$ 26 milhões em recursos para a implantação e melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água (SAA), com a construção de 18 sistemas em 17 municípios