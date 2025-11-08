Ceará autoriza construção de 80% das escolas do pacote de universalização do ensino integral

Foto: Carlos Gibaja/Casa Civil Escolas de tempo integral anunciadas nesta sexta-feira, 7, contemplarão mais de 4 mil estudantes

Para alcançar o objetivo de ofertar ensino integral para todos os estudantes do ensino médio no Ceará até 2026, o Estado deu ordem de serviço para a construção de oito novas escolas nesta sexta-feira, 7. Com isso, 80% das escolas do pacote de universalização do ensino integral receberam autorização para iniciar obras, totalizando 115 unidades em níveis variados de execução.

O pacote para a construção de 138 escolas prevê R$ 1,6 bilhão de investimento. O montante estaria garantido para pagar as obras em andamento e contratar as restantes, de acordo com o governador Elmano de Freitas (PT).

“Não falta recurso para essas obras avançarem, seja o precatório do Fundef, seja operação de crédito, seja recurso do tesouro”, disse o governador em evento de assinatura das oito últimas ordens de serviço.

As escolas com obra autorizada nesta sexta-feira terão custo de R$ 87 milhões e devem beneficiar cerca de 4.590 estudantes. Elas estão distribuídas em oito municípios: Aracati, Beberibe, Boa Viagem, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Marco, Russas e Várzea Alegre.

“Com a escola que foi dada ordem de serviço hoje, Russas já vai ficar integralizado. Nós já temos um número significativo de municípios, acho que passa de 80, com 100% dos alunos em tempo integral”, relatou Elmano.

Atualmente 77% da rede pública do Ceará oferta a jornada ampliada aos estudantes. O governador explica que o desafio para os próximos meses será universalizar o modelo nas cidades maiores, como Fortaleza.

Um dos problemas citados pelo governador para atingir a universalização do tempo integral na Capital, além da demanda numerosa de estudantes, é a disponibilidade de terrenos para construção dos novos prédios.

“Nos próximos dias devo assinar decreto de desapropriação de quatro ou cinco terrenos. Estamos também discutindo a compra de escolas que já existem e transformá-las em tempo integral”, diz.

A secretária da Educação do Estado, Eliana Estrela, explica que alguns dos prédios licitados são novos, enquanto outros estão sendo reconstruídos. Escolas que estavam em espaços alugados são algumas das contempladas.

É o caso da escola São José do Pici das Pedreiras, no bairro Bonsucesso, em Fortaleza, fundada em 1973. A coordenadora pedagógica, Thalita Castro, conta que a unidade funciona atualmente em um prédio alugado, dispondo de apenas cinco salas e laboratórios pequenos.

“A nossa estrutura não está mais atendendo à demanda da nossa comunidade. A gente precisa proporcionar maior conforto para os estudantes, receber melhor a família, os professores precisam planejar num ambiente adequado”, diz. A escola é uma das contempladas com uma nova sede.

A expectativa é de que o novo prédio comporte os 462 alunos e ainda tenha espaço para abertura de mais turmas.

Tênis serão incluídos no fardamento da rede pública do Ceará e de Fortaleza em 2026

O fardamento ofertado aos estudantes das escolas públicas da rede estadual do Ceará e da rede municipal de Fortaleza deve incluir calçados a partir de 2026. O anúncio foi feito pelo prefeito Evandro Leitão durante a inauguração de uma escola nessa quinta-feira, 6, e pelo governador Elmano de Freitas em evento nesta sexta-feira, 7.

Na rede pública de Fortaleza, os alunos do 1º ao 5º ano devem receber sandálias. Já do 6º ao 9º, tênis serão disponibilizados, conforme o prefeito nas redes sociais.

Já na rede estadual, que atende estudantes do 1º ao 3º ano do ensino médio, todos receberão tênis.

De acordo com o governador, os calçados distribuídos aos alunos da rede estadual serão comprados de fábricas do Ceará. “Nós somos os maiores produtores de calçados do Brasil. Se os estudantes estão precisando, vamos comprar o calçado nas nossas fábricas e valorizar o estudante que decidiu como plano de vida priorizar a escola”, afirmou.

Segundo Elmano, a Secretaria da Educação do Estado (Seduc) já foi autorizada a procurar empresas para fornecer os calçados. “O que solicitei é que o primeiro critério fosse qualidade. Tem que ser um tênis bom”, disse.

Na matrícula para o ano letivo de 2026, os alunos devem ser solicitados a informar o número do calçado. Não foi informado o valor do investimento.



