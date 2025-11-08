Fortaleza: 2400 alunos têm dia de descontração antes das provas do Enem 2025

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼CANINDEZINHO foi um dos polos onde o evento foi sediado

A manhã desta sexta-feira, 7, foi de descontração para mais de 2400 alunos da rede estadual de ensino, que participaram do “Esquenta Enem 2025”. O evento reuniu atividades de esporte e lazer em quatro pólos de Fortaleza e Maracanaú, município da Região Metropolitana da Capital, a fim de tranquilizar os estudantes às vésperas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Em Fortaleza, as atividades ocorreram no Cuca da Barra do Ceará e Vilas Sociais da Messejana e do Canindezinho, enquanto no Maracanaú, foi sediado pela Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Maria Carmem Vieira Moreira.

O POVO esteve na Vila Social do Canindezinho para acompanhar a programação que se estendeu de 8h às 11h30, com palestras motivacionais de ex-alunos e professores, karaokê, jogos de futebol, vôlei e distribuição de pipoca e algodão doce para os vestibulandos.

“Está sendo legal tirar essa pressão que a gente tem de ‘o Enem, o Enem, o Enem, o Enem’. A gente está brincando, rindo, conversando e amanhã é outro dia para descansar a mente e no domingo fazer a prova com sucesso”, conta Nicoly Carvalho, 18, estudante da escola Edmilson Guimarães de Almeida, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza.

O evento também marca os momentos que antecedem o Enem após todo um ano de preparação dos alunos. Às vésperas da prova, parte dos estudantes conta estar ansioso para o exame, que poderá servir como porta de entrada para a universidade

José Levy, 17, estudante da Escola Santo Amaro

Esse é o caso de José Levy, 17, aluno do terceiro ano da escola Santo Amaro, no Bom Jardim, bairro da Capital. O jovem está confiante com a preparação que teve esse ano, mas não descarta o frio na barriga na contagem regressiva para o exame.

“Estou muito nervoso. Sei que eu sou uma pessoa que estudo bastante, mas acredito que vá conseguir passar. Se eu não conseguir passar, tem o ano que vem. Estou nervoso mas estou bem”, conta o vestibulando, que pretende cursar música ou psicologia no ensino superior.

Em meio à toda tensão de quem está com um pé saindo da escola e outro querendo entrar na faculdade, há alguns infiltrados que vão fazer a prova, mas não em caráter decisivo. Os chamados “treineiros” são alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio que decidem fazer a prova antes da terceira série, sem concorrer a vagas na universidade, a fim de se acostumarem com o cansaço, deslocamento, gestão de tempo e demais rotinas da prova.

Elenita Alves, 17, por exemplo, cursa o segundo ano na escola Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, bairro Montese, também na Capital, e vai usar o Enem 2025 para saber quais aspectos precisa melhorar para o teste decisivo no ano que vem.

“Vou tanto pela experiência da prova, quanto para colocar em prática os meus estudos porque desde o ano passado estou me preparando para essa prova… fazer ela no segundo e no terceiro de novo. Quero muito passar na Uece e na UFC também e para isso acho que tenho que me preparar bastante”, conta a jovem que pretende fazer licenciatura em História.

Elenita Alves, 17, da Escola Presidente Castelo Branco

Evento marca final do calendário de preparação para o Enem 2025

O Esquenta inicia as últimas fases do calendário “Enem, chego junto, chego bem” em 2025. Promovida pela Seduc, a campanha mobilizou as escolas a acompanharem seus estudantes nos processos de inscrição, estudo e agora véspera do exame.

Durante todo o ano foram realizados aulões de férias, grupos de estudo aos fins de semana e serviços como a plataforma Enem Mix, desenvolvida pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) que há dez anos fornece simulados, mais de 1.500 videoaulas, correção de redação e diversas outras ferramentas para os vestibulandos em parceria com a Seduc.

"O projeto tem um objetivo único: aumentar o número de ingresso dos alunos das escolas públicas nas universidades. [...] A FDR sempre foi uma instituição muito ligada à educação, sempre foi um ponto que foi o início de tudo. A gente tem uma grata satisfação de todos os anos aumentar o número de alunos que ingressam nas universidades por conta do Enem. Para a gente é uma alegria muito grande", pontua o coordenador geral do Enem Mix na FDR, Raymundo Netto.



Depois do Esquenta, o calendário das escolas estaduais em preparação para o Enem segue para as fases finais, a #Enemvou2dias e o ingresso nas instituições de ensino superior.

A primeira começa já neste fim de semana, com incentivos da rede de ensino para que os estudantes não faltem nenhum dos dois dias de prova neste domingo, 9, e no próximo, 16.

Por fim, chega a última etapa do calendário, com auxílio das escolas aos estudantes na hora de usar a nota do Enem para concorrer a vagas no ensino superior, através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para universidades públicas e Programa Universidade para Todos (Prouni), em instituições privadas.

“Graças a Deus o ingresso ao ensino superior dos nossos estudantes é uma realidade, não é mais algo distante. Há alguns anos as nossas escolas promovem o ingresso em massa de milhares e milhares de estudantes no ensino superior. E é esse sonho que a cada ano a gente renova”, afirma o secretário executivo de Equidade, Direitos Humanos, Educação Complementar e Protagonismo Estudantil da Seduc, Helder Nogueira.



