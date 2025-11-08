Homem é preso suspeito de participar de expulsões de moradores em Pacatuba

Foto: Reprodução | SSPDS Homem foi encontrado com arma

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante suspeito de expulsar moradores de suas casas em Jacarezal, na Pacatuba, Região Metropolitana (RMF). Prisão aconteceu no município, nessa quinta-feira, 6.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito foi detido após investigações apontarem que ele estava escondido dentro de um imóvel no bairro Alvorada.

Uma composição do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio/PMCE) foi ao local e, ao perceber a presença dos agentes, o homem teria tentado fugir, mas foi rendido.

Com o indivíduo foi encontrado uma arma de fogo calibre 9mm, além de 71 munições intactas. Ele já responde por "organização criminosa, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e receptação".

Investigação foi realizada pela Policia Civil do Ceará (PC-CE) e pela Coordenadoria de Inteligência (Coin/SSPDS). Após abordagem, homem foi levado à unidade da PC-CE e "autuado por organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação".

Polícia capturou 42 suspeitos



De acordo com a SSPDS, do dia 1° de outubro até a última quarta-feira, 5, a polícia capturou 41 suspeitos por deslocamentos forçados realizados em bairros do Ceará. Indivíduos foram localizados na unidade federativa e em estados como Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Pernambuco (PE) e Piauí (PI).

Entre os suspeitos está o líder de uma organização carioca que tem ligação com expulsões de moradores em Cariré (CE). Ele foi encontrado e detido no RJ, de onde mesmo refugiado seguia dando ordens.

Já na tarde da última quarta uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu em flagrante cinco homens, com idades de 20, 21, 24, 25 e 37 anos, suspeito de envolvimento em ameaças de deslocamento forçado em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Com a prisão realizada nesta sexta, são cerca de 42 suspeitos presos no Estado por crimes dessa natureza desde outubro último. Pelo menos 49 bairros registraram atividades do tipo no Ceará. Em coletiva de imprensa realizada no inicio desta semana, Roberto Sá, titular da SSPDS, informou que a pasta desenvolveu um protocolo para enfrentamento das consequências de ações como essas.

