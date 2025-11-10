Enem 2025 tem 73% de presença de candidatos no primeiro dia

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼CAMPUS Itaperi da Universidade Estadual do Ceará (Uece)

O primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) teve presença de 73% dos candidatos. A abstenção de 27% segue o mesmo padrão da edição de 2024, quando 26,6% dos inscritos não compareceram.

Em coletiva de imprensa realizada após o fim da prova, o ministro da Educação, Camilo Santana, comemorou a realização do Exame sem intercorrências significativas. Ao todo, 4,8 milhões de candidatos confirmaram a inscrição nesta edição.

Segundo dados preliminares, 3.240 participantes foram eliminados por não atenderem às solicitações dos aplicadores, portarem equipamentos eletrônicos, isentar-se do local de prova antes do horário permitido, entre outros motivos.

Manuel Palácios, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), comentou sobre a aprimoração de mecanismos de segurança, como a disponibilização de detectores de metais em todas as salas.

“O efeito a gente só pode presumir que tenha sido positivo. O dia foi muito tranquilo mesmo”, disse. O presidente mencionou uma prisão, mas não deu detalhes, apenas afirmou que “não diz respeito ao Enem”.

Neste primeiro domingo, os candidatos resolveram questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias e fizeram a Redação.

Na prova de Linguagens, uma inovação chamou atenção de professores. A mesma crônica foi utilizada como texto motivador para cinco questões. Normalmente, cada questão tem o próprio texto e enunciado.

Para André Ricardo de Castro, autor do Fibonacci Sistema de Ensino, a novidade pode ser boa para otimizar o tempo dos estudantes. Talvez isso seja um bom indício de que o Inep está preocupado com o tempo de realização da prova, pensando em adotar alguma estratégia que melhore isso”, disse.

Na parte de Ciências Humanas, a temática do silenciamento das religiões de matriz africana e da cultura dos povos indígenas esteve presente. Em uma das questões, texto sobre a trajetória de Maria de Lourdes da Conceição Alves, conhecida como Cacique Pequena, líder do povo indígena jenipapo-kanindé, do Ceará, foi utilizado para indagar sobre a função social de uma reportagem.

Houve ainda questões da prova de filosofia sobre política, justiça e direitos. Já nas questões de sociologia, direitos das mulheres, direitos humanos e cultura foram os temas mais fortes, conforme Thiago Braga, autor e professor do Colégio e Sistema pH.

Assuntos cobrados em geografia e história foram diversos, como energia, concentração fundiária, governo Vargas, voto de analfabetos, entre outros. “A prova manteve um padrão cidadão e humanista, focado em temas extremamente relevantes para a sociedade brasileira”, disse o professor.

Em dois dos maiores locais de prova de Fortaleza, o campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece) no bairro Itaperi e o campus da Universidade de Fortaleza (Unifor), milhares de estudantes se reuniram.

O grande volume de candidatos gerou filas nos minutos finais antes do fechamento dos portões. Apesar disso, a entrada dos alunos ocorreu de forma tranquila.

Na Universidade Estadual do Ceará (Uece), grupos de voluntários seguravam cartazes e entoaram cânticos e orações pelos candidatos, além de distribuírem água, canetas, barrinhas de cereal e chocolates. Na Unifor, a Comunidade Cristã Rebote realizou uma ação voltada ao acolhimento dos estudantes, oferecendo orações, café e materiais de apoio.

“A ideia é trazer uma palavra de calma para todos esses estudantes”, explicou Amanda de Almeida, 21, integrante do grupo. “É uma forma de aliviar um pouco essa ansiedade e pedir que Deus os guie nessa etapa tão importante”, completou.

O Enem também é espaço para quem busca recomeços. Lúcia Maria, 59, moradora da Maraponga, fez a prova pela segunda vez em busca da vaga em Fisioterapia, motivada por uma experiência pessoal.

“Estudei, minhas filhas me ensinaram redação. Fiz cursinho do EJA, e a professora dizia: ‘Faz redação todo dia’. Agora gosto de escrever, tô mais empolgada”, contou.

O segundo dia de provas do Enem será no próximo domingo, 16 de novembro, com questões de Ciências da Natureza e Matemática, totalizando 90 perguntas objetivas. O gabarito oficial do primeiro dia será disponibilizado nesta quinta-feira, 13.

Aqueles alunos que precisarem solicitar a reaplicação do Exame deverão fazer esse trâmite entre os dias 17 e 21 de novembro. A reaplicação da prova está marcada para os dias 16 e 17 de dezembro. (Colaboraram Révinna Nobre e Estela Felix)

Redação faz candidatos refletirem sobre envelhecimento da população

O tema da Redação do Enem 2025 foi “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”. Assunto foi considerado inesperado por alguns professores, já que caiu pauta parecida na Prova Nacional Docente (PND), realizada em outubro.

Para Rayane Roale, assistente pedagógica da plataforma Redação Nota 1000, o assunto é “um excelente tema” por dialogar com um problema social relevante e atual. “A gente não estava esperando, mas, dado o peso que essa discussão tem na sociedade brasileira, é uma ótima escolha”, explica.

A professora atenta para o fato do envelhecimento afetar todas as pessoas, independentemente de classe ou religião - diferente de temas que abordam tecnologia, que não são de igual acesso a todos. Segundo ela, o nível de complexidade da proposta é considerado mediano, o que deve permitir uma boa abordagem por parte dos candidatos.

O professor de redação do Colégio Vitória Régia, parceiro da Rede Pitágoras, Lucas Guimarães, acredita que o tema pode trazer reflexões importantes sobre representatividade, cuidados e políticas públicas.

“Segundo dados do Censo de 2022, temos mais de 30 milhões de idosos no Brasil, quase 16% da população. Portanto, situações relacionadas ao envelhecimento da população já estavam no radar para a redação do Enem”, afirma.

Em Fortaleza, a aluna Maria Clara Alves Macedo, 22, chutou um tema parecido em entrevista ao O POVO poucos minutos antes de entrar na sala de prova, apesar de achar a escolha do assunto da redação um “mistério” todos os anos. “Acho que pode ser questões relacionadas ao etarismo, pessoas mais velhas em faculdades ou em ambientes onde tem pessoas mais novas”, disse.

