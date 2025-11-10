Redação traz reflexão sobre envelhecimento

O tema da Redação do Enem 2025 foi "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira". Assunto foi considerado inesperado por alguns professores, já que caiu pauta parecida na Prova Nacional Docente (PND), realizada em outubro.

Para Rayane Roale, assistente pedagógica da plataforma Redação Nota 1000, o assunto é "um excelente tema" por dialogar com um problema social relevante e atual. "A gente não estava esperando, mas, dado o peso que essa discussão tem na sociedade brasileira, é uma ótima escolha", explica.

A professora atenta para o fato do envelhecimento afetar todas as pessoas, independentemente de classe ou religião - diferente de temas que abordam tecnologia, que não são de igual acesso a todos. Segundo ela, o nível de complexidade da proposta é considerado mediano, o que deve permitir uma boa abordagem por parte dos candidatos.

O professor de redação do Colégio Vitória Régia, parceiro da Rede Pitágoras, Lucas Guimarães, acredita que o tema pode trazer reflexões importantes sobre representatividade, cuidados e políticas públicas.

"Segundo dados do Censo de 2022, temos mais de 30 milhões de idosos no Brasil, quase 16% da população. Portanto, situações relacionadas ao envelhecimento da população já estavam no radar para a redação do Enem", afirma.

Em Fortaleza, a aluna Maria Clara Alves Macedo, 22, chutou um tema parecido em entrevista ao O POVO poucos minutos antes de entrar na sala de prova. "Acho que pode ser questões relacionadas ao etarismo, pessoas mais velhas em faculdades ou em ambientes onde tem pessoas mais novas", disse.