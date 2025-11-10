Usuários esperam horas para receber medicamento em policlínica de Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA ￼ESPERA para pegar medicação na Policlínica do bairro Siqueira

Na Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho, no bairro Bonsucesso, em Fortaleza, pacientes denunciam ficar até oito horas em fiilas à espera de medicamentos.

Popularmente conhecido como Policlínica do Siqueira, o local é responsável pela distribuição de medicamentos de alto custo e especializados, enviados “sob encomenda", diretamente do Ministério da Saúde (MS) para pacientes previamente cadastrados.

Entre estes está Demontier Monteiro, 39, que recebe medicamentos para o filho portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). O segurança conta que já tinha ido à Policlínica duas vezes, mas que devido às grandes filas, não dava tempo de receber o remédio.

“Essa é a terceria vez que eu venho. Nas outras vezes não dava tempo de receber, porque eu chegava entre 7h30min e oito horas, dava 11 horas, eu tinha que ir buscar os meninos no colégio e não tinha recebido ainda. Hoje estou recebendo porque cheguei mais cedo. É complicado para quem tem que buscar filho na escola, eu tenho que trabalhar, buscar minha esposa no trabalho também…”, conta.

Confira imagens da fila na policlínica:

Antônia Silvanete, 57, há quatro meses recebe medicamentos para a neta que tem TEA de nível 2.

Conforme a dona de casa, a solução é realmente chegar o mais cedo possível no local.

“Meu irmão veio me deixar às 4h30 da manhã. Eu tenho que voltar cedo porque tem a criança, né? As últimas duas vezes eu vim de madrugada. Na primeira eu cheguei 10 horas e saí às seis da noite”, afirma Antônia.

O problema se torna ainda mais grave quando a pessoa fica dias, ou até meses seguidos sem receber o medicamento, muitas vezes essencial para a qualidade de vida. Esse é o caso do pai de Larissa (nome fictício), que há quatro anos retira medicamentos para mal de Parkinson na Dr. José Eloy.

A filha conta que no começo do ano chegou a comprar o remédio, que custa em média R$ 300 cada caixa, para evitar que o pai tivesse dificuldades maiores como a incapacidade de caminhar médias distâncias ou praticar atividades físicas.

“Ele toma os remédios para ter autonomia no dia a dia, e se fica sem, piora automaticamente. A gente teve que fazer um sacrifício durante esses meses porque são muito caros. Na primeira vez que precisamos comprar, a gente nem conseguiu comprar tudo o que precisava e ele teve que diminuir a dosagem. Acarreta problemas motores como queda, não conseguir andar direito…”, afirma Larissa.

SMS aponta aberturas aos sábados e informatização de serviços como mitigadores do problema

Procurada pelo O POVO, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Fortaleza afirmou ter ciência das longas filas existentes na policlínica e afirma trabalhar com medidas a curto e médio prazo para mitigar o problema.

De imediato, a pasta sinaliza ajustes de fluxos internosa abertura das unidades aos sábados, como ocorrido nos dias 25 de outubro e 1° deste mês. Em ambas as ocasiões, as quatro policlínicas da Cidade ficaram abertas de 7h às 12h para a entrega de medicamentos de alto custo.

"Como estamos falando de uma Capital, com uma entrega robusta de medicamentos, estamos em meio às correções necessárias. Fizemos um plano de ação à curto e médio-longo prazo. Existem correções que a gente vai fazer conforme a gente for implementando o sistema", afirma a secretária adjunta da SMS, Aline Gouveia.

Olhando mais à frente, a Prefeitura estuda informatizar a entrega dos documentos necessários para a obtenção dos remédios. O serviço hoje é realizado nos guichês das policlínicas e passaria a ser ofertado de forma online.

A medida ainda não tem prazo para entrar em prática e passa por análise se terá um sistema próprio ou se os envios serão pelo aplicativo Mais Saúde Fortaleza.

"Essa documentação é necessária para que a gente emita ao Ministério da Saúde e a medicação venha. Ela não vem para estoque, vem especificamente para aquele paciente, na quantidade e dosagem prescrita. A gente está informatizando a parte da entrega da documentação e vamos também prosseguir com uma descentralização dessa entrega", pontua Gouveia.

