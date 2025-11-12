Reforma Praça do Ferreira: bloqueios mudam rotina de pedestres, motoristas e passageiros

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 10.11.2025:.Bloqueios de trânsito no entorno da Praça do Ferreira. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

As ruas Major Facundo e Floriano Peixoto, no Centro de Fortaleza, seguem bloqueadas para dar continuidade às obras de requalificação da Praça do Ferreira. A interdição é informada por meio de placa, blocos de concreto e pela atuação de agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). A rotina de quem anda, pega ônibus ou dirige pelo Centro mudou.

Iniciada em julho, a reforma da praça está prevista para ser concluída em 26 de novembro e a interdição das vias, de acordo com a Prefeitura de Fortaleza, era “necessária para a construção das passagens elevadas para pedestres, finalização da drenagem e reforma das ruas do entorno da equipamento”.



Conforme a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), as intervenções alcançaram 91% de conclusão.

O vendedor Romário Rodrigues, 32, conta que o congestionamento e a demora nas obras atrapalham o trânsito e a locomoção, afetando a rotina. Segundo ele, o bloqueio complica também para os clientes que solicitam viagens por aplicativo, porque, devido à interdição, alguns motoristas não querem entrar na área e, muitas vezes, é necessário fazer retornos.

Avendedora Estefane Lopes, 20, afirma que o bloqueio dificulta o serviço dos aplicativos de transporte, pois muitos entregadores se recusam a entrar na área: "Quem volta de Uber é muito prejudicado, porque eles não querem entrar, às vezes até cancelam". Ela observa que isso interfere no envio e recebimento de mercadorias para o comércio on-line da loja onde trabalha.

O taxista Inácio Andrade, 70, trabalha na rua Major Facundo há 45 anos e conta que presenciou três reformas na praça. Ele diz que o pior efeito é no trânsito: "A rua Pinto Madeira está em obra e a av. Santos Dumont também está interditada. Tudo isso influi no Centro".

De acordo com a Seinf, as equipes atuam na execução do piso em pedra portuguesa, montagem de bancos, acabamento e finalização dos quiosques, além da implantação de faixas elevadas, palco e nova iluminação.

Piso podotátil

Entre as intervenções está a pintura da faixa podotátil na rua Liberato Barroso, que tem preocupado os comerciantes que têm bancas na via. A pintura começou na segunda-feira, 10, e osvendedores foram informados ontem, 11, que deverão retirar suas vendas do caminho.

O vendedor Carlos Sousa, 42, comenta que as mudanças foram impostas sem diálogo: "A determinação é que a gente se esprema no local que a gente tem condições de trabalhar. Não teve conversa. Chegaram e disseram que ia ser assim e pronto".

Reordenamento

Por meio de nota, a Secretaria Regional (SER) 12 informa que, após a conclusão das obras de requalificação da Praça do Ferreira, no Centro, será realizado o ordenamento do local e do entorno e a ação visa garantir "um ambiente mais organizado, acessível e com melhor aproveitamento do espaço público revitalizado".



O novo ordenamento deverá seguir os parâmetros de acessibilidade definidos pela legislação vigente, assegurando o respeito ao piso tátil e a livre circulação de pedestres, especialmente das pessoas com deficiência visual.



"A SER 12 reforça que vem mantendo diálogo permanente com os trabalhadores do entorno, avaliando individualmente cada caso e oferecendo alternativas de realocação temporária, como autorizações provisórias para comércio nas imediações da praça, de forma a conciliar o ordenamento urbano com a preservação das atividades econômicas locais".



Bloqueios no entorno da Praça do Ferreira



O entorno da Praça do Ferreira continua provisoriamente interditado para veículos nas seguintes vias:

- Rua Major Facundo (entre ruas São Paulo e Liberato Barroso)

- Travessa Pará (entre a Rua Major Facundo e Rua Floriano Peixoto)

- Rua Floriano Peixoto (sentido norte/sul no trecho compreendido entre Tv. Pará e Rua Pedro Borges).

- Rua Pedro Borges (entre Rua Floriano Peixoto e Rua Major Facundo)





