Governo do Ceará anuncia novos sistemas de abastecimento em 46 municípios

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, nesta quarta-feira, 12, no Palácio da Abolição, em Fortaleza, a ordem de serviço para 54 projetos de abastecimento de água e ampliação da rede rural em 46 municípios do Ceará, com investimento total de R$ 64 milhões.

O projeto, que prevê a instalação de sistemas e cisternas, irá contemplar mais de 10 mil famílias — sendo 5.636 por meio do Projeto São José, que tem como objetivo ampliar o acesso à água de qualidade e promover maior segurança hídrica nas comunidades rurais. Municípios como Banabuiú, Canindé, Crato, Groaíras e Icó estão entre os contemplados.

Parcerias e abrangência do projeto

A iniciativa conta com a parceria da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), do Sistema Integrado de Saneamento Rural (Sisar), de prefeituras e associações comunitárias. Outros 4.847 sistemas serão implantados por meio dessas parcerias.



Além disso, 247 famílias serão beneficiadas por um termo de compromisso firmado com a Solar Coca-Cola, em municípios como Capistrano, Cascavel, Cedro, Chaval e Choró.

Segundo o Governo do Estado, o Ceará já investiu cerca de R$ 1,9 bilhão para ampliar o sistema de abastecimento de água em áreas rurais.

“Pagamento de uma dívida histórica”, diz Elmano

Durante a solenidade, o governador Elmano de Freitas destacou a importância do investimento e o compromisso do Estado em levar água potável a toda a população até 2033, conforme meta estabelecida em lei.

“Não teremos mais o carro-pipa nessas comunidades. Teremos água encanada na casa de cada cidadão e cidadã, o que considero muito importante. Se nós nos colocarmos no lugar deles, vamos entender que o que estamos fazendo aqui é o pagamento de uma dívida histórica que temos com o nosso povo”, afirmou o governador.

Esperança e alívio nas comunidades beneficiadas

Natural de Boqueirão dos Estevão, no município de Tururu, a aposentada Paulina Drumond, 80, conta que conviveu por décadas com a falta de água encanada. Agora, a chegada do novo sistema representa uma mudança significativa.

“Estamos muito felizes, porque em breve teremos água encanada, chuveiro dentro de casa e poderemos oferecer um copo d’água gelada a quem nos visita”, celebra.

A dona de casa Marta Pereira, 38, moradora da comunidade de Água Preta, também em Tururu, relembra as longas noites passadas em cacimbas para conseguir água potável.

Marta Pereira 38, dona de casa Crédito: Victor Marvyo / O POVO

“A gente ficava no cacimbão até 1 hora da madrugada esperando pra encher. Era essa a realidade. Agora não vai ter mais o sofrimento de arrastar água do cacimbão nem esperar pipa d’água”, relata.



