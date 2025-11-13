MEC apresenta Política de Educação Ambiental Escolar

O ministro da Educação, Camilo Santana, apresentou ontem, 12, a Política Nacional de Educação Ambiental Escolar (Pneae), na Zona Verde, da COP30, em Belém. Ainda sem data para ser lançada oficialmente em todo o País, o ministro ressaltou que a educação está integrada à agenda do meio ambiente pelo futuro do planeta e que tem um papel estratégico na ação climática global.

"Nossas escolas, universidades e institutos federais são terreno fértil para cultivarmos consciência climática e sustentabilidade. O futuro passa pela nossa juventude!", disse.

Ela estava acompanhada da secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi) do Ministério da Educação (MEC), Zara Figueiredo, no painel apresentado no estande da Associação de Universidades Amazônicas (Unamaz).

O ministro pontuou que, pensar na questão ambiental, passa fundamentalmente pela questão da educação. "Quando a gente fala em educação, na relação que ela tem com a questão ambiental, a gente fala de uma educação de qualidade, em que todos tenham acesso e permaneçam na escola. Mas nós queremos uma educação com equidade e com inclusão, e a questão climática não é mais uma questão do futuro, é uma questão do presente, fruto dos eventos extremos que o Brasil tem sofrido", analisou. (Carol Kossling/Especial para O POVO/Enviada a Belém)