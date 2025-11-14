Roubos caem 21,8% no Ceará, nos primeiros 10 meses de 2025

O Ceará registrou 6.693 roubos a menos nos primeiros 10 meses de 2025, uma redução de 21,8% em comparação com o mesmo período do ano passado. No total, foram 24.056 ocorrências este ano, contra 30.749 em 2024. Os furtos também caíram 10% no Ceará.

O balanço foi divulgado ontem, 13, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), com base em dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

A capital cearense foi o principal destaque na queda dos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP), como são tipificados os roubos. A redução em Fortaleza foi de 24,5%, com redução de 21.815 casos, entre janeiro a outubro de 2024, para 16.469 este ano.

Outras regiões do estado também apresentaram melhora nos índices de roubo, como Interior Sul, com queda de 18,9% (1.530 casos em 2025); Interior Norte, com uma redução de 17,1% (1.951 casos em 2025) e a Região Metropolitana, com queda de de 12,5% (4.106 casos em 2025)

Conforme a SSPDS, o mês de outubro de 2025, isoladamente, apresentou a maior redução no número de roubos da série histórica, iniciada em 2009, tanto para o Ceará quanto para Fortaleza.

No estado, a queda foi de 15,7%, com 2.389 casos em outubro de 2025 contra 2.835 em outubro de 2024. Na Capital, a redução foi ainda mais nítida, com 392 ocorrências a menos. Foram 1.650 em 2025 ante 2.042 em 2024.

De acordo com a SSPDS, na análise dos furtos a redução geral de 10% no Estado foi puxada principalmente pelo Interior Norte, cujos registros caíram 13,9% (de 5.899 para 5.080 casos).

Na região metropolitana a queda foi de 9,7% (de 7.168 para 6.470) e em Fortaleza o número dos crimes caiu 7,1% (de 29.221 para 27.143). Analisando apenas o mês de outubro, a redução de furtos no Ceará foi de 8,4% (4.827 ocorrências este ano).

A SSPDS atribui parte da redução a programas de policiamento e rastreamento. O 'Segurança no Ponto', por exemplo, reforça a presença da Polícia Militar (PMCE) em paradas de transporte coletivo, utilizando motopatrulhamento e viaturas em locais definidos pelas estatísticas da Supesp.

Além disso, o Governo do Ceará destaca as plataformas 'Meu Celular' e 'Moto Segura CE', que auxiliam no rastreamento e recuperação de aparelhos e motocicletas roubadas ou furtadas, agilizando a comunicação com as Forças de Segurança. (Jéssika Sisnando)

Mês

Outubro de 2025 apresentou a maior redução no número de roubos da série histórica, iniciada em 2009, tanto para o Ceará quanto para Fortaleza