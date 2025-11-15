Governo do Ceará anuncia 285 novos leitos obstétricos e neonatais após incêndio no César Cals

Foto: FCO FONTENELE Governador Elmano anuncia abertura de 285 novos leitos obstétricos e neonatais; 185 no Hospital Universitário do Ceará (HUC).

Um dia após o incêndio que atingiu parte do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), o Governo do Ceará, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza e o Governo Federal, anunciou a criação de 285 novos leitos obstétricos e neonatais, nessa sexta-feira, 14. O número supera a oferta anterior do César Cals, que contava com 203 leitos.

De acordo com o governador Elmano de Freitas (PT), que visitou a ala obstétrica do Hospital Universitário do Ceará (HUC) pela manhã, o reforço emergencial foi articulado para garantir acolhimento imediato às mães e bebês transferidos após o incidente. “Todos os pacientes estão bem acolhidos e em segurança, o que é muito importante. Quero agradecer esse coração generoso do povo cearense, que foi absolutamente solidário”, afirmou.

Distribuição dos novos leitos

A maior parte da expansão ocorrerá no HUC, que receberá 185 novos leitos, destinados principalmente às gestantes de alto risco e aos recém-nascidos transferidos. Outros 60 leitos serão implantados no Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann (Hospital da Mulher), que passará a operar com emergência obstétrica de portas abertas a partir da próxima segunda-feira, 17.

A estrutura se completa com a abertura de 40 novos leitos no Hospital Gonzaguinha de Messejana, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza.

Elmano de Freitas anunciou ainda que a ação emergencial contará com R$ 28 milhões do Governo Federal, destinados à ampliação, adequações e reforço operacional das unidades envolvidas. “Seja para parto habitual ou de alto risco, nós vamos garantir a essas mulheres um bom atendimento”, destacou o governador.

Além das medidas imediatas, o governador informou que o Estado irá iniciar a reforma estrutural do Hospital César Cals, classificado como uma das principais referências da saúde materno-infantil do Ceará. “Vamos entregá-lo ainda mais forte e preparado para os cearenses”, disse.

Trabalhadores do Hospital César Cals são transferidos e relatam incertezas sobre futuro da unidade

Após o incêndio e transferência de pacientes, centenas de trabalhadores serão realocados para outros hospitais. Com a suspensão das atividades do Hospital no endereço da avenida Imperador, no Centro, a sensação é de incerteza sobre o futuro.

“Eu tô saindo com o coração apertado, mas com fé em Deus que a gente volta”, disse uma técnica de enfermagem do HGCC, que não quis se identificar. Ela foi até a unidade ontem, 14, para retirar os pertences dos armários.

“É muito tempo que eu trabalho aqui, 20 anos. A gente sente. A tristeza existe, foi um episódio inesperado, afetou muitas pessoas”, disse a técnica. Depois de pegar sacolas e bolsas na unidade, ela aproveitou para tirar fotos na fachada do Hospital.

O próximo plantão já será no HUC, local que deve receber a maior parte dos funcionários do HGCC — assim como acolheu a maioria dos pacientes.

De acordo com Marta Brandão, diretora do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Ceará (Sindsaúde-CE), os hospitais da Capital têm espaço nos quadros de funcionários para absorver os profissionais do César Cals.

“Hoje no estado do Ceará existe, sim, espaço para alocar todos esses profissionais, sejam eles servidores, sejam eles eles cooperados”, disse. Segundo ela, a maioria dos cooperados da área assistencial vai para o Hospital Universitário. Já os servidores públicos efetivos serão ouvidos na segunda-feira, 17, e na terça-feira, 18, para escolher onde desejam continuar as atividades laborais, caso não queiram ser alocados no HUC.

Colaborou Alexia Vieira

História

O Hospital César Cals foi fundado em 31/10/1928 como Casa de Saúde Dr. César Cals. Somente depois passou a ser unidade de caráter terciário de alta complexidade

Incêndio no César Cals: vídeo mostra bebês em incubadoras dentro de loja de eletrônicos

Um dia após o incêndio na subestação de energia do Hospital Geral Dr.César Cals (HGCC), registros dos momentos de tensão vividos na quinta-feira, 13, seguem a repercutir. Imagens de câmeras de segurança de uma loja no Beco da Poeira, em frente ao hospital, mostram o momento em que diversos bebês são socorridos em meio a telefones e acessórios.

Os vídeos retratam a correria vivenciada por comerciantes e profissionais da saúde, que uniram esforços para ligar os aparelhos, vitais para as crianças, dentro dos boxes.

Em uma das imagens, é possível ver uma mulher em trajes hospitalares “ninando” um recém-nascido, enquanto enfermeiras instalam incubadoras dentro de uma loja de acessórios. Confira:

Your browser does not support the video tag.

Vitória de Paula trabalha há mais de dois anos no centro comercial e conta que o dia corria normalmente até a explosão, por volta de 10h50min. Ela e as colegas de trabalho sentiram um cheiro estranho e saíram para verificar o que era, momento em que se depararam com o incidente no Hospital.

“A gente olhou para frente e tava todo o hospital branco de fumaça. Vi uma moça com um bebê-conforto e ela foi entrando na loja. A outra com roupa de hospital, com um neném braço, dizendo ‘gente eu tive ontem, ainda não consigo nem andar direito’. Ela estava com sede, chorava… foi do nada. Aqui encheu e a gente abriu a porta”, conta a vendedora.

Your browser does not support the video tag.

Segundo ela, os bebês não paravam de chegar na loja em que ela trabalha e em outros boxes do Beco. Os homens do centro comercial se reuniram para entrar no César Cals e ajudar quem ainda tentava fugir da fumaça que saía de dentro do Hospital.

Os recém-nascidos ficaram cerca de uma hora no Beco da Poeira, assistidos pelos profissionais da saúde e voluntários que se uniram no ato de solidariedade. Isabelly Kilvia trabalha em uma dos boxes que recebeu os bebês e relembra a colaboração junto com as enfermeiras para garantir a sobrevivência dos pequenos.

“A gente não sabia o que fazer. Fizemos o que elas pediram. Tomada, álcool, tudo o que elas iam pedindo. Só de saber que eles estão bem já é uma conquista, um alívio no peito. Tinha duas mãezinhas aqui e deu para ver na cara delas, o susto”, conta Isabelly Kilvia. Ela conta que preparou extensões para manter as máquinas dos bebês ligadas.

Your browser does not support the video tag.

270 pacientes foram transferidos do hospital após o incêndio

Ao todo, 117 bebês e 153 mulheres entre gestantes e puérperas foram transferidos do hospital. Os pacientes foram levados para unidades estaduais e municipais de saúde devido à falta de condições elétricas do HGCC de comportar os usuários.

Uma perícia está sendo conduzida para identificar o que causou o incêndio. O hospital seguirá fechado com funcionamento apenas do serviço ambulatorial.

Gestantes de alto risco que faziam acompanhamento no HGCC deverão buscar atendimento no Hospital Geral de Fortaleza (HGF) e Maternidade Escola Assis Chateaubriand (Meas). As grávidas de baixo e médio risco devem procurar os Gonzaguinhas da Messejana, José Walter e Barra do Ceará.



Primeiro bebê nasce no Hospital Universitário do Ceará após transferências do César Cals

O primeiro nascimento no Hospital Universitário do Ceará (HUC/Uece), no bairro Itaperi, foi registrado na manhã desta sexta-feira, 14. A mãe da recém-nascida é uma das pacientes transferidas após o incêndio que atingiu uma área do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC) na quinta-feira passada, 13.

Maria Cecília é o primeiro bebê a nascer no Hospital Universitário após transferências emergenciais. Crédito: Arquivo pessoal / Sesa

A pequena, chamada Maria Cecília, nasceu por parto cesárea às 10h58min, com 2.735 g e 45 cm. Tanto a bebê quanto a mãe, Regina Ferreira, que estava internada no HGCC desde 30 de outubro, passam bem.

Serviços do César Cals seguem suspensos

De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), para dar suporte e assistência aos pacientes acompanhados pelo Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), o HUC recebeu 83 pacientes, entre gestantes, puérperas e bebês, garantindo a continuidade do atendimento de saúde.

Segundo a diretora-geral do hospital, Ivelise Brasil, a unidade foi mobilizada para receber bebês de alto e médio risco, além de gestantes de alta complexidade, que passaram a ser acompanhados pela equipe do HUC após o acionamento da Secretaria da Saúde.

Os serviços de emergência obstétrica do César Cals, no bairro Centro, em Fortaleza, seguem suspensos após o incidente no equipamento de saúde.

Unidade é referência em alta complexidade

O Hospital Universitário do Ceará foi inaugurado em 19 de março de 2025 e se destaca por ser uma unidade para atendimento de alta complexidade. O perfil inclui atendimento materno-infantil terciário, mas a ativação dos serviços tem sido gradual.



Incêndio provocou tumulto e mobilizou operação de resgate

O incidente provocou uma série de agitação após um incêndio, que durou cerca de 25 minutos, atingir a parte externa do Hospital Geral Dr. César Cals, na área das docas, onde fica localizada a subestação de energia da instituição.

Com a atuação do Corpo de Bombeiros do Ceará, as chamas foram controladas e a UTI Adulto foi liberada para receber bebês que precisaram ser ambuzados (ventilação manual) durante toda a ocorrência.

Uma operação com comboio de ambulâncias foi montada ao longo da quinta-feira, 13, para transferir os pacientes mais graves do César Cals. Dezenas de viaturas ficaram posicionadas na avenida Imperador, no Centro de Fortaleza, para transportar bebês — muitos em incubadoras — e adultos.

Segundo a secretária da Saúde do Estado, Tânia Mara Coelho, nenhuma área assistencial foi atingida e não houve feridos. As transferências ocorreram por precaução, já que o fornecimento de energia da unidade ainda não havia sido restabelecido.