Homem que sequestrou sobrinha da ex-namorada é preso em Jaguaribe

Foto: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO Jovem de 18 anos é sequestrada pelo ex da tia em Jaguaribe, no Ceará

Um homem identificado como Antônio Bezerra de Sousa Júnior foi preso suspeito de sequestrar uma estudante no município de Jaguaribe, a 270 quilômetros de Fortaleza.

O homem foi capturado, na tarde desta sexta-feira, 14, logo depois que a vítima, de 18 anos, conseguiu fugir do local que era mantida refém. A informação foi confirmada ao O POVO por uma fonte policial.

Leia Mais | Vídeo mostra captura de um dos criminosos mais procurados do Ceará no Bolívia

O sequestro aconteceu nessa quinta-feira, 13, após o suspeito entrar armado em uma clínica de beleza procurando a ex-namorada, a tia da vítima. Ao não encontrá-la, ele decidiu sequestrar a sobrinha, Fernanda Melo, estudante de enfermagem.

No fim da manhã dessa sexta-feira, a estudante conseguiu fugir e o homem ficou foragido. Imagens feitas por moradores mostraram a jovem entrando dentro de uma viatura da Polícia Militar do Ceará (PMCE) para receber atendimento após o sequestro.

Em outras imagens, a população em frente à delegacia Regional da Polícia Civil de Jaguaribe aplaudiu e comemorou pela vítima ter saído com vida da ação criminosa. Ela foi abraçada pela mãe de demais pessoas no local.

O POVO apurou que o homem tinha o objetivo de sequestrar a tia da vítima e matá-la em seguida. Um dos motivos para o crime seria que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a mulher.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia Regional de Jaguaribe, onde os procedimentos cabíveis estão sendo realizados.

Ele já respondia por feminicídio e fazia uso de tornozeleira eletrônica, que ele mesmo rompeu nessa quinta-feira.

Motivo

O POVO apurou que o homem tinha o objetivo de sequestrar a tia da vítima e matá-la. Um dos motivos para o crime seria que o suspeito não aceitava o fim da relação

com a mulher