Agitação nos locais de prova no segundo dia

A chegada dos inscritos na Universidade Estadual do Ceará, no Itaperi, foi marcada por agitação. Até os últimos minutos antes do encerramento da entrada, participantes corriam acompanhados por gritos de incentivo das pessoas que estavam do lado de fora. Na Universidade de Fortaleza, no Edson Queiroz, a entrada de candidatos foi tranquila. A movimentação ficou mais intensa no horário de abertura dos portões.

Samuel Silva Pessoa, 18, que quer ingressar na área da engenharia, chegou antes das 11 horas. Ele estava mais tranquilo do que no primeiro dia de provas, já que tem mais facilidade nas matérias de "exatas". A diarista Odaísa Silva de Sousa, 52, fez a prova pela quarta vez para realizar o sonho de cursar Nutrição. Ela se preparou com iniciativas públicas, enquanto conciliava com o trabalho. Odaísa fez um turno de trabalho de madrugada e chegou em casa às 7h30min, com tempo de apenas tomar um banho e se alimentar antes de ir para a prova.