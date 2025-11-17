Indígenas fazem protestos na COP30

Após algumas COPs acontecerem em países ditatoriais, muitas manifestações foram registradas, o protagonismo ficou com os indígenas, que bloquearam a entrada da Zona Azul para cobrar a demarcação de terras e denunciar projetos como hidrovias, garimpo ilegal e outras pressões sobre a Amazônia. Durante o ato, manifestantes exibiram faixas com mensagens como "Nossa floresta não está à venda" e "Não negociamos a Mãe Natureza". O grupo exigiu diálogo com o governo e foi recebido pelo presidente da conferência, André Corrêa do Lago, e as ministras Marina Silva e Sônia Guajajara, para discutir a revogação do Decreto 12.600 e a retirada de invasores de territórios tradicionais. Após horas de mobilização e diálogo, o governo federal anunciou a demarcação das Sawré Muybu e a Sawré Ba'pim, ambas do povo Munduruku, no Pará.