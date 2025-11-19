Data Favela: no Ceará, 44% não deixariam o crime se tivessem uma oportunidade e 41%, sim

Foto: Wilson Dias/Agência Brasil A pesquisa indica que 80% dos entrevistados nasceram e cresceram na favela

No Ceará, 44% das pessoas envolvidas com atividades criminosas não deixaria o crime mesmo "tivesse uma oportunidade de deixar o que faz hoje no crime". Outras 41% deixariam. Dado é do levantamento inédito "Raio-X da Vida Real", divulgado pelo instituto de pesquisa Data Favela.

No Brasil, 58% disseram que sairiam do crime, 31% disseram que não deixariam o crime e 11% não responderam.

VEJA TAMBÉM | Motorista bêbado tenta atropelar PMs e é preso após perseguição em Fortaleza

Empreendedorismo (22%), emprego formal (20%) e emprego com flexibilidade (15%) estão entre os principais motivos que fariam com que os entrevistados deixassem o mundo do crime

O estudo quer compreender a dinâmica social por trás da de redes criminosas, a partir do ponto de vista dos próprios envolvidos com o crime. Em quase 4 mil entrevistas, foram levantadas informações sobre perfil, renda, trajetória, saúde, profissão, sonho, família, saúde, consumo e expectativas, em 23 estados brasileiros.

Data favela: perfil nacional

Quase 80% das pessoas envolvidas com atividades criminosas, sobretudo tráfico de drogas, no Brasil são homens; 74% negros; e metade, jovens, entre 13 e 26 anos. Cerca de 80% nasceram e cresceram na favela e 42% não completou o ensino fundamental.

A nível nacional, o principal motivo que fez com que entrasse para o crime foi "falta de dinheiro/necessidade".

Do total, 52% dos entrevistados disse ter filhos. Destes, 84% afirmam que não deixariam seu/sua filho(a) entrar para o crime.

Com relação ao uso de drogas ilícitas, 63% dos entrevistados declararam fazer uso habitual.

Perguntados sobre qual seria o maior sonho de consumo, os entrevistados responderam majoritariamente 28% "ter uma casa e, em segundo lugar, comprar uma casa para minha família 25%".

Pesquisa revela que o mercado do tráfico reproduz as desigualdades da sociedade brasileira: 63% dos entrevistados ganham até dois salários mínimos mensais, em torno de 3 mil reais.

Pouco mais de um terço das pessoas que atuam no tráfico de drogas exercem outras atividades legais. Existe uma passarela entre atividades lícitas e ilícitas que se explica pela baixa remuneração da atividade criminal.

Drogas

Pouco mais de um terço das pessoas que atuam no tráfico de drogas exercem outras atividades legais