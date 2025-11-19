Inep anula três questões do Enem 2025 após polêmica de divulgação antecipada por estudante de Sobral

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼A Uece é um dos principais locais de aplicação do Enem no Estado

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) confirmou a anulação de três itens aplicados na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. As questões foram suspensas após polêmica envolvendo divulgações de itens similares por um universitário de de Sobral, no Ceará e o órgão resolveu antecipar a liberação do gabarito e dos cadernos de questões para esta quarta-feira, 19, às 10 horas.

Edcley Teixeira, estudante universitário e professor de uma monitoria online de preparação para o Enem, publicou em live no YouTube no último dia 11 questões parecidas com aquelas cobradas na edição da prova aplicada no domingo passado, 16 de novembro.

“Ao identificar relatos de antecipação de questões similares às do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, a equipe técnica que faz parte da comissão assessora responsável pela montagem das provas analisou as circunstâncias e decidiu, com base em informações sobre a montagem do teste, pela anulação de três itens aplicados na prova”, disse o Inep por meio de comunicado oficial.

O Inep não divulgou quais são as três questões anuladas.

Apesar disso, o Instituto afirmou que nenhuma das questões apresentadas pelo estudante foram aplicadas “tal qual na edição de 2025 do exame”. “Na divulgação observada nas redes sociais, foram identificadas similaridades pontuais entre os itens”, afirmou.

O Instituto divulgou ainda que a Polícia Federal foi acionada para apurar “conduta e autoria na divulgação das questões e garantir a responsabilização dos envolvidos por eventual quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela divulgação de questões sigilosas de forma indevida”.



O POVO entrou em contato com o estudante, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Nas redes sociais, Edcley negou que teve acesso antecipado às questões oficiais do Enem ou que teria vazado os itens.

Segundo vídeos publicados por ele, estudos sobre a elaboração da prova fizeram com que tivesse facilidade para “prever” assuntos comuns na maioria das edições, padrões de questões e método de elaboração dos itens.

O universitário afirmou ter descoberto que a prova aplicada no Prêmio Capes Talento Universitário seria utilizada como “pré-teste” para o Enem.

Edcley fez a prova e diz ter “memorizado” questões, que então divulgou para os alunos da monitoria. Ele também teria incentivado que amigos fizessem a prova para memorizar questões.

No edital da prova de 2025, não há menção sobre o sigilo das questões. No entanto, alunos que fizessem anotações em outros documentos que não fossem a Folha de Rascunho seriam eliminados. A Folha deveria ser entregue ao aplicador ao final da prova.

No comunicado oficial, o Inep explicou que a metodologia Teoria da Resposta ao Item (TRI) utilizada no Enem demanda que os itens sejam pré-testados.

“Os estudantes que participam de pré-testes têm contato com itens que podem vir a compor o Enem em alguma edição”, confirmou, sem mencionar a prova do Prêmio Capes Talento Universitário. A relação entre as duas provas não foi confirmada pelo órgão.

Em 2011, o vazamento de um pré-teste por parte de uma escola particular de Fortaleza resultou na anulação de 14 questões do Enem para alunos da instituição que tiveram acesso aos itens. O professor responsável pela elaboração do conteúdo chegou a ser condenado a seis anos de reclusão e multa, mas foi absolvido em 2016.

Edcley afirma ainda que divulgou antecipadamente que o Enem faria o uso de “testlets” com base em informações públicas de editais de contratação de profissionais para elaboração de questões.

O modelo de questão chamado de testlet é caracterizado por utilizar um grupo de itens relacionados a um mesmo texto-base. Na prova de 2025, o modelo foi usado em cinco questões da prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.



Enem 2025: solicitação de reaplicação segue aberta até sexta-feira, 21

Prazo para solicitar a reaplicação das provas da edição 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) iniciou nessa segunda-feira, 17, e finalizará às 12 horas desta sexta-feira, 21, pelo horário de Brasília.

Inep anula três questões do Enem 2025 após polêmica de divulgação antecipada por estudante de Sobral; ENTENDA

Pedidos devem ser feitos exclusivamente pela Página do Participante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Novas provas devem ocorrer nos dias 16 e 17 de dezembro.

Quem tem direito?

Participantes que enfrentaram problemas logísticos, como queda de energia ou falhas de infraestrutura;

Candidatos acometidos por doenças infectocontagiosas nos dias de prova;

Inscritos afetados por desastres naturais, como os moradores de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, desde que o pedido seja formalizado dentro do prazo.

Três municípios do Pará terão datas diferentes no período regular do exame

Em Belém, Ananindeua e Marituba, municípios do Pará, o Enem 2025 será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

As datas foram ajustadas em razão da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que ocorre na capital paraense no período da aplicação regular da prova.



Enem 2025: 4,8 milhões de inscritos, angariando 70% de presença

Conforme o Inep, a edição deste ano teve 4,8 milhões de inscritos, com aproximadamente 70% de presença nos dois dias de avaliação.

O Enem tornou-se a principal via de acesso ao ensino superior no Brasil, sendo usado por instituições públicas e privadas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

A nota também é aceita por universidades portuguesas conveniadas ao Inep.

