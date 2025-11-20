Enem 2025: questões anuladas não vão afetar notas, afirma professor

Foto: FERNANDA BARROS ￼O exame ainda será aplicado em três cidades do Pará

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o gabarito oficial do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nesta quarta-feira, 19. O gabarito mostra as três questões anuladas pelo Instituto após polêmica envolvendo a publicação antecipada de itens similares por um aluno de Sobral.

As três questões são das provas de ciências da natureza e matemática. No caderno azul, os itens anulados correspondem aos números 123, 132 e 174. São questões de física, biologia e matemática.



Questão 123 do caderno azul:

Questões anuladas do Enem 2025 Crédito: INEP

Questão 132 do carderno azul:

Questões anuladas do Enem 2025 Crédito: INEP

Questão 174 do caderno azul:

Questões anuladas do Enem 2025 Crédito: INEP

Questões equivalentes nos outros cadernos:



Caderno amarelo: 115, 121 e 178

Caderno cinza: 115, 118 e 172

Caderno verde: 132, 135 e 168

Entenda o que causou a anulação das questões

Em uma live do dia 11 de novembro, cinco dias antes da prova do último domingo, 16, o estudante de Medicina e monitor de preparação para o Enem, Edcley Teixeira, divulgou questões como “apostas” para a edição de 2025. Algumas delas foram quase idênticas às cobradas na prova oficial.

Segundo o Inep, uma equipe técnica analisou as circunstâncias e decidiu pela anulação dos três itens com base em informações sobre a montagem do teste.

Apesar disso, o Instituto afirmou que “nenhuma questão foi apresentada tal qual na edição de 2025 do exame”, confirmando apenas “similaridades pontuais entre os itens”.

Em vídeos nas redes sociais, Edcley negou que acesso antecipado às questões oficiais do Enem ou que teria vazado os itens. Segundo ele, estudos sobre a elaboração da prova e acesso à prova do Prêmio Capes Talento Universitário, que seria usada como pré-teste para o exame, ajudaram a elaborar questões próximas às oficiais.

Questões anuladas podem afetar a nota dos participantes do Enem?

O professor Franklin Rios, assistente técnico da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação do Ceará, explica que as questões anuladas não entram no cálculo da Teoria de Resposta ao Item (TRI) - metodologia utilizada pelo Enem para definir o “peso” de cada pergunta.

“Quando um item é anulado, ele sai completamente da calibração e, por consequencia, não entra na regressão do modelo, seus parâmetros (dificuldade, discriminação, acerto ao acaso) não são estimados. O item não influencia nenhuma nota”, explica.

Para ele, a decisão de anular itens é acertada, já que isso evita “distorções” na estimativa de dificuldade das questões.

Apesar disso, nas redes sociais cresce um movimento de alunos pedindo pela anulação do exame deste ano. Eles argumentam que a isonomia da prova foi afetada, já que alguns candidatos tiveram acesso aos itens similares antes da aplicação. No entanto, não há posicionamento do Inep no sentido de anulação do certame como um todo.

O Enem 2025 ainda será aplicado nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará. A aplicação ocorrerá nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro nos três municípios em decorrência da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP 30).

Participantes podem ainda solicitar a reaplicação do exame até as 12 horas do dia 21 de novembro, sexta-feira. Este recurso é disponibilizado para pessoas que faltaram por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas. A reaplicação será realizada nos dias 16 e 17 de dezembro.

