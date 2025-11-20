Logo O POVO+
Facção utiliza drone para levar celulares e drogas para dentro de presídios no Ceará
CIDADES

Operação Escudo Aéreo cumpriu quatro mandados de prisão e sete de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira, 19, para desarticular esquema que utiliza drones para introduzir materiais ilícitos nas prisões do Ceará
Operação Escudo Aéreo, da Polícia Federal, visa desarticular esquema de facção que usa drones para enviar materiais ilícitos às prisões cearenses (Foto: Divulgação Polícia Federal)
A Operação Escudo Aéreo foi deflagrada na manhã desta quarta-feira, 19, para combater esquema que utiliza drones para introduzir drogas, aparelhos celulares e outros materiais ilícitos em unidades prisionais do Ceará.

A investigação apura a atuação de uma organização criminosa que utiliza o equipamento para facilitar a comunicação externa, permitindo a articulação e determinação de crimes fora do sistema prisional.

Na ação, foram cumpridos quatro mandados de prisão e sete mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara de Delitos de Organização Criminosa da Justiça Estadual.

Entre os presos estão dois pilotos de drones, um empresário ligado a um esquema de fraude e um interno da Unidade Prisional Professor José Jucá Neto (UP-Itaitinga 3), apontado como responsável por articular a entrada de ilícitos por meio dos equipamentos aéreos e por práticas fraudulentas. As buscas também alcançaram outros dois alvos ligados ao esquema.

 

A operação foi deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) – composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal, que atuam juntos no enfrentamento ao crime organizado.

Com apoio da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), mais de 50 agentes das forças policiais que integram a Ficco participaram da ação.

Ação

