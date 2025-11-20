Facção utiliza drone para levar celulares e drogas para dentro de presídios no Ceará

Foto: Divulgação Polícia Federal Operação Escudo Aéreo, da Polícia Federal, visa desarticular esquema de facção que usa drones para enviar materiais ilícitos às prisões cearenses

A Operação Escudo Aéreo foi deflagrada na manhã desta quarta-feira, 19, para combater esquema que utiliza drones para introduzir drogas, aparelhos celulares e outros materiais ilícitos em unidades prisionais do Ceará.

A investigação apura a atuação de uma organização criminosa que utiliza o equipamento para facilitar a comunicação externa, permitindo a articulação e determinação de crimes fora do sistema prisional.

Na ação, foram cumpridos quatro mandados de prisão e sete mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara de Delitos de Organização Criminosa da Justiça Estadual.

Entre os presos estão dois pilotos de drones, um empresário ligado a um esquema de fraude e um interno da Unidade Prisional Professor José Jucá Neto (UP-Itaitinga 3), apontado como responsável por articular a entrada de ilícitos por meio dos equipamentos aéreos e por práticas fraudulentas. As buscas também alcançaram outros dois alvos ligados ao esquema.

A operação foi deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) – composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal, que atuam juntos no enfrentamento ao crime organizado.

Com apoio da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), mais de 50 agentes das forças policiais que integram a Ficco participaram da ação.



Ação

Mais de 50 agentes das polícias Federal, Civil, Militar e Penal participaram da ofensiva