"Enem não será cancelado", afirma ministro Camilo Santana

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,16.11.2025: Segundo dia do Enem, Unifor. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO)

O ministro da Educação, Camilo Santana, garantiu nessa sexta-feira, 21, que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 não será cancelado. Decisão sobre manter a prova foi divulgada nas redes sociais e ocorre em meio a polêmica envolvendo uma suposta antecipação de questões do certame.

Em vídeo publicado, o titular do Ministério da Educação (MEC) destacou a importância da prova e garantiu que estudantes que realizaram a mesma não seriam prejudicados. "Eu quero aqui tranquilizar a cada um de vocês que fizeram a prova, a cada um de seus familiares, o Enem não será cancelado", disse.

O cancelamento do exame tem sido solicitado por alunos após Edcley Teixeira, jovem de Sobral, cidade do Ceará, que é professor de uma monitoria online de preparação para o Enem, ter feito uma live no YouTube no dia 11 de novembro corrigindo itens quase idênticos aos que caíram na prova, aplicada cinco dias depois.

Com a similaridade das questões, os estudantes começaram a questionar um suposto vazamento do exame. Repercussão do caso foi tanta que levou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) a anular três questões das provas de ciências da natureza e matemática. Órgão também antecipou a divulgação dos gabaritos e dos cadernos de questões.

No vídeo publicado ontem, Camilo Santana chamou a suspeita levantada nas redes sociais de "ruído". Ele também disse que os itens foram anulados para "garantir a isonomia do exame, a fim de que nenhum participante seja prejudicado", e destacou que a situação em si é um "caso de polícia".

"A Polícia Federal já foi acionada e tomará todas as providências com o rigor da lei em relação a esse caso. Eu quero aqui tranquilizar, dizer que o Enem continua. Os dois gabaritos já foram divulgados e o resultado final será divulgado em janeiro do próximo ano", pontuou o ministro na ocasião.

O Ministério anunciou a decisão de manter a prova no momento em que milhares de estudantes se articulam para pedir pelo cancelamento dela. Participantes chegaram a realizar uma manifestação ontem em Brasília, carregando cartazes com frase escritas como: "Quanto vale o nosso sonho?".

Registros do momento constam em uma página do Instagram criada por estudantes, intitulada "Anula Enem" e já com mais de 14 mil seguidores. Por meio do perfil estão sendo organizados outros protestos para este sábado, 22, incluindo cidades cearenses como Fortaleza e Sobral, onde atos ocorrem a partir das 13 horas na Praça da Gentilândia (Benfica) e no Arco do Triunfo (Sobral), respectivamente.

Por meio da conta, os estudantes também questionam Camilo Santana por ter cancelado apenas três questões do certame e levantam acusações contra Edcley Teixeira, personagem que está no centro dessa polêmica. Identificado por monitorias que abrangem as áreas de estudo do Enem, o universitário cursa Medicina em Sobral, a 213,19 km de Fortaleza, e mantém uma monitoria de preparação pré-vestibular.

Conforme ele, as questões que mostrou durante a live do dia 11, similares aquelas aplicadas no Enem dias depois, foram preparadas por meio de um estudo que fez sobre a forma como o certame é elaborado.

Além disso, a principal alegação do universitário é a de que ele teria feito e memorizado as questões da prova aplicada no Prêmio Capes Talento Universitário após descobrir que a mesma seria utilizada como "pré-teste" para o Enem. "O Enem é 'repetido' e/ou reformulado. Basta usar engenharia reversa (estudo de provas anteriores) que você descobre as tendências", chegou a escrever Edcley no seu perfil social.

Em nota divulgada à imprensa, o Inep explicou que o Enem utiliza a Teoria da Resposta ao Item (TRI) para apuração de seus resultados. "A metodologia demanda que os itens sejam pré-testados. Os estudantes que participam de pré-testes têm contato com itens que podem vir a compor o Enem em alguma edição", disse. Conforme apurado pelo Estadão, órgão pode vir a cancelar o Prêmio Capes Talento Universitário.





Especialista defende decisão de manter prova

Para André Jalles, professor do Departamento de Estatística e Matemática Aplicada da Universidade Federal do Ceará (UFC), a decisão do MEC, de manter o Enem 2025, foi correta: "Tem que ser mantido, é um exame muito caro. Há muitas pessoas que criaram expectativas e estavam se preparando há muito tempo".

Sobre um possível vazamento, Jalles afasta a possibilidade e diz que "está muito claro que não houve uma fraude", defendendo que o exame é "muito seguro". Além disso, ele afirmou ser possível que questões tenham sido decoradas, pois existem "pessoas que têm memória visual".

O professor explica que cada item do Enem é feito sob uma estrutura matemática que vincula "dificuldade da prova com proficiência do aluno". Por essa razão se faz necessário que o certame seja aplicado antes como pré-teste, permitindo dessa maneira estimar o método utilizado.

Considerando essa necessidade, Jalles pontua que a prática do pré-teste não deve acabar. Apesar de considerar certa a decisão do MEC de manter exame, o professor faz uma crítica à anulação das questões: "(Foi) uma decisão paliativa, apenas política. A gente está falando de mais de um milhão de pessoas concorrendo, pouquíssimas pessoas tiveram acesso (ao pré-teste), quem teve fez a questão arduamente".