IJF atende mais de 2,4 mil vítimas de queimaduras em 2025
CIDADES

IJF atende mais de 2,4 mil vítimas de queimaduras em 2025

Dentre as faixas etárias mais atendidas, estão os adultos de 40 a 49 anos, com 423 casos
Fachada do IJF, no Centro de Fortaleza
Foto: Samuel Setubal Fachada do IJF, no Centro de Fortaleza

De janeiro a outubro de 2025, o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, registrou 2.459 atendimentos a vítimas de queimaduras.

A estatística representa uma leve redução em relação ao mesmo período de 2024, que contou com 2.497 pessoas que deram entrada no hospital e receberam assistência. Ou seja, 38 ocorrências a menos, o que representa um encolhimento de quase 2%.

Dentre as faixas etárias mais atendidas, estão os adultos de 40 a 49 anos, com 423 casos. Em seguida, idosos a partir de 60 anos foram atendidos 396 vezes. Posteriormente, crianças de um a quatro anos tiveram 240 ocorrências notificadas.

"As principais causas de queimaduras estão relacionadas a contato com líquidos e alimentos quentes como água fervente, óleo, sopa, café, além de contato com utensílios domésticos como panelas, ferro de passar roupa ou exposição à corrente elétrica”, detalha Carlos André, chefe do Núcleo de Enfermagem do Centro de Tratamento de Queimaduras (CTQ) do IJF. 

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-08-2024: Reportagem especial do OP+ sobre o hospital Instituto Dr. José Frota (IJF)
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-08-2024: Reportagem especial do OP+ sobre o hospital Instituto Dr. José Frota (IJF) e toda a sua estrutura e alguns setores novos, junto com uma rede de funcionários. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

O profissional também salienta que infecções diagnosticadas depois das queimaduras podem complicar o quadro clínico.

“O maior risco de complicação no tratamento de queimaduras está relacionado às infecções, que podem dificultar cicatrização e levar até à morte. Após o acidente é muito comum que surjam bolhas no local. Um dos indicativos é que o paciente não estoure as bolhas devido o risco de infecção”.

A recomendação é que a pessoa busque ajuda imediatamente em um serviço de saúde.

 

Como prevenir ocorrência com queimaduras?

Desse modo, a instituição divulgou algumas orientações para minimizar a chance de queimaduras:

- Verifique sempre se há vazamentos em cabos e válvulas do gás de cozinha;

- Evite acender velas ou lampiões em casa. Caso seja necessário, mantenha as chamas longe de cortinas, camas e materiais inflamáveis.

- Nunca cozinhe utilizando álcool, gasolina ou outros líquidos inflamáveis; Jamais despeje substâncias inflamáveis em chamas ou brasas, como churrasqueiras.

- Mantenha o ferro de passar roupa, chapinha e outros utensílios quentes longe do alcance das crianças.

- Cubra as tomadas e instale os extensores elétricos em locais altos.

Reforço na atenção em casa com crianças e idosos é mais uma das ações indicadas.

IJF é referência em atendimento

Neste mês de novembro, a Sociedade Internacional para Queimaduras (ISBI) promove a Semana Mundial de Queimaduras, que visa conscientizar sobre a importância da adoção de cuidados sobre o tema.

Maior centro de urgência e emergência de Fortaleza, o IJF é referência regional no atendimento a estas vítimas. O hospital dispõe de equipe multidisciplinar composta por clínicos, cirurgiões plásticos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, assistências sociais e psicólogos. A estrutura oferece centro cirúrgico, ambulatório, enfermaria, dentre outros ambientes.

 

Serviço

Endereço do IJF: Rua Barão do Rio Branco, 1816, Centro, Fortaleza-CE.
Telefone: (85) 3255-5000.

