Morre professora Penha Alencar, referência na Educação do Ceará

Foto: Reprodução / Facebook Guilherme/ Sampaio Morre a professora Penha Alencar, liderança histórica do Sindicato APEOC e referência da educação pública no Ceará

A professora e sindicalista Penha Alencar, secretária de Assuntos Financeiros do Sindicato Apeoc e uma das principais lideranças da história da entidade, morreu nesta sexta-feira, 21, em Fortaleza. A informação foi confirmada pelo Sindicato, que decretou luto institucional e suspendeu as atividades da sede durante todo o dia.

A causa da morte ainda não foi divulgada.

Formada em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), Penha ingressou na Rede Pública Municipal de Fortaleza em 1984. No mesmo ano, filiou-se ao Sindicato Apeoc, dando início a quatro décadas de atuação sindical marcada por mobilização da categoria, defesa da educação pública e participação em debates nacionais sobre políticas educacionais.



Em 1986, passou a representar o Apeoc na então Confederação dos Professores do Brasil (CPB), hoje Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE). Sua presença em fóruns nacionais ampliou a visibilidade das pautas dos educadores cearenses e inseriu o sindicato nas principais articulações do setor. Ao longo de sua trajetória, Penha chegou à presidência do Sindicato e tornou-se uma de suas vozes mais influentes.



No cenário local, Penha era reconhecida por manter diálogo permanente com as bases escolares e por participar das principais negociações da categoria.



Em nota, o Apeoc comunicou a partida da professora.

"A professora Penha dedicou sua vida à educação pública, à defesa dos direitos da categoria e à construção de um sindicato forte, combativo e democrático. Sua partida deixa um imenso vazio, mas também um legado de luta, afeto, firmeza e inspiração para todas e todos que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado", publicou.



O velório da professora será realizado neste sábado, 22, a partir das 7h, na Funerária Ethernus, na avenida Padre Valdevino, em Fortaleza. O sepultamento está marcado para às 16h30, no Cemitério Jardim Metropolitano, localizado no Anel Viário.

Políticos demonstram pesar

A notícia do falecimento da professora foi repercutida por políticos da Capital. A vereadora Adriana Almeida (PT) publicou em suas redes sociais uma foto de Penha Alencar e manifestou solidariedade aos familiares.

“Recebo com profundo pesar a notícia do falecimento da professora Penha Alencar, uma grande referência da educação e do movimento sindical no Ceará. Sua trajetória no Sindicato Apeoc, marcada por coragem, compromisso e dedicação à defesa da educação pública, deixa um legado que seguirá inspirando a todos nós”, afirmou.

O deputado estadual Guilherme Sampaio (PT) também prestou homenagens. Em postagem, destacou a relevância da atuação da sindicalista.

“Registro minha admiração e minha gratidão por tudo o que Penha representa. Sua trajetória continuará iluminando o caminho de todos nós que acreditamos na escola pública como instrumento de justiça social”, escreveu.

