PF cumpre mandado no Ceará após suspeita de vazamento de questões do Enem 2025

Foto: Reprodução/ PF Mandado de busca e apreensão foi cumprido no Ceará neste domingo, 23, para investigar uma possível fraude relacionada ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido no Ceará nesse domingo, 23, para investigar uma possível fraude relacionada ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. A ação, denominada Operação Profeta, foi conduzida pela Polícia Federal (PF) a pedido da Justiça Federal.

O mandado foi cumprido contra o estudante de Medicina Edcley Teixeira, natural de Sobral, cidade do Ceará.

Conforme a PF, a investigação teve início após o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ligado ao Ministério da Educação (MEC), detectar a publicação de um vídeo em plataforma digital contendo questões com semelhança substancial às aplicadas na prova oficial. O material havia sido divulgado antes da data prevista para o exame.

Imagens divulgadas pela corporação mostram a apreensão de um notebook, um telefone celular e um caderno de questões do Enem.

Foto: PF/Divulgação A ação foi denominada de Operação Profeta

A operação tem como objetivo esclarecer os fatos, apurar possíveis ilícitos, identificar os responsáveis pela obtenção e divulgação indevida das questões e investigar eventuais conexões com outros delitos.

As polêmicas sobre o possível vazamento de questões do Enem começaram no dia 11 de novembro, cinco dias antes das provas de Matemática e Ciências da Natureza.

Na ocasião, Edcley Teixeira, que mantém um curso preparatório para o Enem, realizou uma live no YouTube mostrando questões muito semelhantes às que depois seriam aplicadas no exame.

O caso ganhou repercussão após usuários apontarem semelhança entre as questões apresentadas na live e as do Enem. Nas redes sociais, Edcley afirmou que reproduziu as perguntas com base em sua participação no Prêmio Capes Talento Universitário, cuja prova, segundo ele, funcionava como um “pré-teste” do Enem.

Ele diz ter memorizado as questões e, então, apresentado versões semelhantes aos seus alunos. “O Enem é ‘repetido’ e/ou reformulado. Basta usar engenharia reversa (estudo de provas anteriores) que você descobre as tendências. A minha monitoria é a única do País que oferece isso”, escreveu o estudante nas redes sociais.

Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, veiculada neste domingo, 23, Edcley afirmou, no entanto, não ter certeza de que as questões do exame da Capes poderiam futuramente integrar o Enem.

"Se eles nos avisassem: ‘Olha, é um pré-teste, você vai ter que assinar um termo de sigilo, você não pode divulgar para ninguém’, com certeza ficaria mais seguro no processo", disse.

O Prêmio Capes Talento Universitário tem o objetivo de reconhecer universitários de alto desempenho. A Capes não confirma que o conteúdo do prêmio possa ser usado como pré-teste do Enem.



O Inep, no entanto, explica que a etapa de pré-teste do exame é sigilosa e aplicada apenas a uma amostra de estudantes, com o propósito de validar novas questões antes que sejam incorporadas definitivamente ao Banco Nacional de Itens (BNI).



O presidente do Inep, Manuel Palacios, também falou ao Fantástico e negou que o episódio tenha prejudicado os candidatos do Enem 2025.

“Não há a menor chance de que um item memorizado por um estudante que fez uma prova afete, de alguma maneira, a segurança do Enem. Não há a menor possibilidade de algum estudante ter uma nota melhor porque passou os olhos nessa questão”, afirmou.

Palacios destacou, no entanto, que a apuração da Polícia Federal é necessária, “Porque há, aparentemente, neste caso, um esforço concertado para prejudicar o Enem. Precisamos saber o que está acontecendo.”

Camilo Santana diz que Enem não será anulado

Após o Inep constatar a divulgação de questões semelhantes às aplicadas no Enem, três questões objetivas do segundo dia de prova foram anulados. Veja quais são, conforme a cor dos cadernos:



Amarelo (caderno 5): 115, 121 e 178;

Cinza (caderno 6): 115, 118 e 172.

Azul (caderno 7): 123, 132 e 174;

Verde (caderno 8): 132, 135 e 168;

Roxo (caderno 12): 115, 118 e 172;

Laranja (caderno 11): 115, 118 e 172.

Na sexta-feira, 21, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que a edição de 2025 não será cancelada. "Eu quero aqui tranquilizar a cada um de vocês que fizeram a prova, a cada um de seus familiares, o Enem não será cancelado", disse.

A decisão não agradou estudantes, que passaram a usar a hashtag #AnulaEnem nas redes sociais. Protestos também foram registrados em diversas cidades do país. Em Fortaleza, o ato ocorreu na tarde de sábado, na Praça da Gentilândia, no bairro Benfica; e em Sobral, a manifestação foi realizada no Arco do Triunfo.

Colaborou Kaio Pimentel