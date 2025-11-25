Semana do Doador de Sangue convoca voluntários para abastecer estoque no Ceará

Foto: FABIO LIMA ￼DOADORES também podem se cadastrar no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea

Começou nesta segunda-feira, 24, a Semana do Doador de Sangue. Até sábado, 30, uma programação especial oferecida pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) busca convocar novos doadores e agradecer voluntários frequentes.

O evento é alusivo ao Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado em 25 de novembro. Nesta manhã, um pocket show do músico Zé Cantor foi realizado na sede do Hemoce, no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza, para animar quem procurou o local para fazer doações.

“Preparamos uma semana diferenciada para agradecer aos nossos heróis, que não salvam só a vida do paciente, salvam a vida de uma família inteira. Esse paciente é pai, é mãe, é filho, é avô. Ele é o amor da vida de alguém”, afirma Nágela Lima, coordenadora de captação de doadores do Hemoce.

Apesar de estarem com estoque em nível considerado “adequado e seguro”, Nágela Lima explica que a campanha também serve para reforçar a capacidade de atendimento no fim de ano. “As festividades, Natal e Réveillon, são dois feriados que requerem uma atenção especial”, afirma.

O movimento ganhou novos adeptos, como o estagiário da Cagece Anderson Costa, 21, que foi à sede do hemocentro para doar pela primeira vez nesta segunda-feira, mesmo com medo de passar mal. “Eu vi a oportunidade de doar sangue pela primeira vez, para poder ajudar. Me incentivei e quis participar”, diz.

Também foram à abertura voluntários assíduos. É o caso do inspetor de segurança privada Paulo Henrique Batista Rocha, 38, que doou sangue pela 25ª vez e se tornou doador Mega Star - nível mais alto do programa de fidelidade do Hemoce.

“É uma das melhores maneiras de ajudar o próximo. A sensação de bem-estar pós-doação é inexplicável. Aconselho quem nunca doou que venha. É muito gratificante a sensação de poder estar fazendo o bem. A gente sabe que cada doação pode salvar até quatro vidas”, conta Paulo Henrique.

Para doar é preciso estar saudável, ter entre 16 e 69 anos, estar bem alimentado, pesar acima de 50 kg e apresentar um documento oficial com foto. Os adolescentes devem portar o termo de consentimento assinado pelos pais ou responsável legal.

Além da sede do Hemoce, estarão disponíveis pontos de coleta na Praça das Flores, na avenida Desembargador Moreira e no Shopping Giga Mall, no bairro Messejana.

Os hemocentros regionais também estarão em ritmo de campanha. Eles estão localizados nas cidades de Quixadá, Iguatu, Sobral, Crato e Juazeiro do Norte.

Haverá ainda apresentações da humorista Madame Mastrogilda, da cantora Vitória Fernandez, da humorista Barbie Girl, e do mágico Ice Rick, além da visita do mascote do Ceará Sporting Club e oferecimento de serviços de limpeza de pele e maquiagem.

Os voluntários também podem aproveitar para se cadastrar no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome). Além de ser doador assíduo de sangue, o farmacêutico André Matos, 51, lembra a importância de se disponibilizar para doar medúla.

“Muitas mães estão no leito de hospital com seus filhos torcendo para que surja um anjo, tanto doador de sangue, de plaquetas, como também de medula óssea”, argumenta. O farmacêutico já teve a oportunidade de doar medula para um adolescente e passou a fazer campanhas de incentivo.

