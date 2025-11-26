Operação cumpre 22 mandados de prisão contra membros do CV em Fortaleza e Canoa Quebrada

Foto: Divulgação/PC-CE PC-CE cumpriu 22 mandados de prisão contra membros do CV no Ceará, na Paraíba e em São Paulo

Uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) cumpriu 22 mandados de prisão contra membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Eles são acusados de atuar diretamente no tráfico de drogas, como na venda e distribuição dos entorpecentes, em Fortaleza e no Interior do Estado, além dos estados da Paraíba e São Paulo.

Operação da Polícia Civil do Ceará bloqueia R$ 36 milhões e apreende 41 celulares e carros de luxo; VEJA



Ao todo, 17 pessoas em liberdade foram localizadas e presas e outras cinco estavam no sistema prisional. No Estado, os suspeitos foram presos na Capital, na Praia de Canoa Quebrada, no município de Aracati, um dos principais destinos turísticos no fim do ano no Estado, em Limoeiro do Norte e em Russas.

Conforme as investigações, a facção também atuava na comercialização interestadual de drogas, transportando para fora do Estado. Os suspeitos de atuarem na prática ilícita, conforme os investigadores, foram identificados e tiveram prisão preventiva na operação.



Entre os alvos, está Ivanildo Lima Silva, de 53 anos. Atualmente, ele encontra-se preso e responde pelos crimes de homicídio, integrar organização criminosa e delito de trânsito. Foi cumprido um novo mandado de prisão contra o suspeito.

A investigação revelou que algumas pessoas presas na operação atuavam sob coordenação do alvo. Das 17 pessoas presas que estavam em liberdade, 13 eram homens e quatro mulheres, todas com mandados de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Além disso, foram cumpridos cinco mandados em desfavor de suspeitos que já se encontravam recolhidos em unidades prisionais do Ceará e de São Paulo. A Polícia Civil também foi pedido o bloqueio de R$ 450 mil de quatro contas, totalizando R$ 1,8 milhão.

"Também foram presas três pessoas apontadas como operadoras financeiras do principal investigado dessa operação. Além disso foram apreendidos drogas e uma arma de fogo. As investigações continuarão a partir do que foi apreendido durante as diligências de hoje", destacou o delegado Paulo Renato, da Denarc.

Os investigadores identificaram parte dos envolvidos e representaram pelas prisões preventivas dos alvos da operação. A operação foi conduzida por meio da Delegacia de Narcóticos (Denarc) do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Drco), e com apoio do Departamento Técnico Operacional (DTO).

A PC-CE informou que a operação intitulada “Quebra-Mar” integra a Operação “Narke”, uma ação nacional da 3ª fase da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento às Organizações Criminosas (Renorcrim).

Ainda segundo a corporação, a rede foi criada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi). A Renorcrim busca aproximar forças policiais de diferentes estados e fortalecer o combate ao crime organizado em todo o país. (Colaborou Kaio Pimentel)

Ação

As capturas aconteceram em ação conjunta entre a Polícia Civil (PC-CE) e a Polícia Militar (PMCE)