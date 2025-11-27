Anvisa aprova registro de vacina 100% nacional contra dengue

Foto: © Paulo H. Carvalho/Agência Bras Há 1 milhão de unidades da vacina contra a dengue prontas para distribuição

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou nesta quarta-feira, 26, o registro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) da vacina da dengue produzida pelo Instituto Butantan.

A intenção é começar a aplicação da doses em 2026, de forma gratuita, pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o Instituto Butantan, já há 1 milhão de unidades da vacina contra a dengue prontas para distribuição. Este é o primeiro imunizante no mundo de apenas uma dose.

A estimativa do Butantan é ter disponível mais de 30 milhões de doses em meados de 2026. “Hoje é um dia de alegria, de vitória da vacina, de vitória da ciência, de vitória da cooperação entre o SUS brasileiro e de suas instituições públicas que estão espalhadas pelo País, entre elas o Instituto Butantan”, afirmou Padilha.

Leia Mais - Paupina e Aerolândia lideram em risco de focos do mosquito da dengue em Fortaleza



O ministro, ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ressaltou a qualidade da vacina contra a dengue.

“Sabemos já dos dados publicados, sabemos da segurança dessa vacina. Estamos falando de um hat-trick: é uma vacina 100% brasileira, tem capacidade de proteção ampla e é uma dose apenas”.

A nova vacina será integrada ao Programa Nacional de Imunização (PNI). De acordo com o governo, o Ministério apresentará a novidade nesta quinta-feira, 27, à Comissão Tripartite, formada por secretários estaduais e municipais de saúde, bem como a estratégia de incorporação.

“Queremos começar a utilização dessa vacina no começo do calendário vacinal de 2026”, revelou o ministro.





Público

A Butantan-DV - vacina da dengue do instituto - pode ser utilizada pela população brasileira de 12 a 59 anos