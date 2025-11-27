Gestantes: Ceará receberá 29 mil doses de vacina que protege contra bronquiolite e pneumonia

Foto: JÚLIO CAESAR ￼VACINAÇÃO da gestante protege recém-nascidos; imunizante também é eficaz contra a pneumonia

O Ceará receberá 29.030 doses da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), que causa a bronquiolite e pneumonia, para gestantes. De acordo com o Ministério da Saúde (MS), o imunizante começará a ser distribuído ainda nesta última semana de novembro.

A vacina foi incorporada ao Programa Nacional de Imunização (PNI) a partir da assinatura de um acordo envolvendo o Instituto Butantan e o laboratório produtor, que garantiu a transferência de tecnologia do imunizante no Brasil. Com isso, o país passará a fabricar o produto.



O vírus sincicial é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de dois anos. Por meio da vacina para a gestante, a proteção para os recém-nascidos é imediata.

Ana Karine Borges, coordenadora estadual de Imunização do Ceará, explica que a transferência dos anticorpos ocorre de forma transplacentária. Ou seja, a proteção é conferida ainda dentro do útero.

Até dezembro, todos os estados deverão receber o primeiro lote comprado pelo MS, com 673 mil doses. Ao todo, o Ministério adquiriu 1,8 milhão de doses, com um investimento de R$ 1,17 bilhão.

A coordenadora relata que o Ceará tem cerca de 108 mil grávidas a partir da 28ª semana de gestação, público-alvo da vacina.

Para o primeiro lote, a recomendação aos municípios é que oportunizem a vacina primeiramente às pacientes que estiverem com idade gestacional mais avançada.

“Diferente de uma vacina da coqueluche ou da covid, que a gente pode fazer depois que a mulher tem o bebê porque tem uma passagem de anticorpos através do aleitamento materno, essa vacina não. Quanto mais precoce, melhor”, diz Karine.

A eficácia dessa estratégia foi comprovada em estudos clínicos, como o Estudo Matisse: a vacinação materna demonstrou uma eficácia de 81,8% na prevenção de doenças respiratórias graves causadas pelo VSR nos bebês durante os primeiros 90 dias (três meses) após o nascimento.

Com isso, é esperada uma diminuição de casos graves de bronquiolite e pneumonia entre bebês, principalmente no período de chuvas no Ceará, quando é observada a maior quantidade de internações desse grupo.

Com a chegada das doses às Unidades Básicas de Saúde (UBS), o Ministério orienta as equipes a verificarem e atualizarem a situação vacinal das gestantes, incluindo influenza e covid-19, uma vez que a vacina contra o VSR pode ser administrada simultaneamente a esses imunizantes.

Mesmo gestantes que não fazem pré-natal no SUS têm direito a receber o imunizante. “O Programa Nacional de Imunização é universal, tem o olhar para todas as gestantes, precisando só informar a idade gestacional”, afirma Karine.

A idade gestacional pode ser comprovada por meio do cartão de pré-natal ou por exames de ultrassom. O documento deve ser apresentado no posto de saúde.

