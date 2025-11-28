Ipês plantados na av. Dom Luís devem florescer em até dois anos, diz secretário

Foto: Samuel Setubal ￼A INTERVENÇÃO na via inclui o recapeamento do asfalto e iluminação específica voltada para a ciclofaixa

A Prefeitura de Fortaleza iniciou, na última terça-feira, 25, o plantio das árvores que irão compor a nova ciclovia arborizada da avenida Dom Luís, no bairro Aldeota. Cerca de 110 ipês serão instalados desde o início da avenida até a Praça Portugal. Conforme Abreu Machado, secretário de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), a copa dessas árvores deve “começar a florescer em torno de dois anos”.

A expectativa é que sejam plantados ipês rosa, roxos e amarelos. Até quinta-feira, 27, o plantio havia avançado do início da via até o trecho da avenida Senador Virgílio Távora. “Até sexta-feira, 28, a gente finaliza 100% até a Praça Portugal”, afirmou.

“Em cerca de três meses, esses ipês vão atingir uma boa consistência de plantio, como se já estivessem enraizados, e a copa começará a florescer em torno de dois anos”, disse Abreu Machado.

Nos canteiros, também estão sendo plantadas mudas menores ornamentais. O projeto foi desenvolvido para modernizar a ciclofaixa já existente na avenida.

Ao todo, 1,9 quilômetro será arborizado, com 1,4 km de faixa sendo unidirecional e 0,5 km bidirecional. A proposta busca reduzir a temperatura da pista, que, segundo a Prefeitura, pode chegar a 51,2°C.

As árvores devem atingir cerca de 3 metros. Segundo a Prefeitura, esse tamanho foi recomendado por técnicos e agrônomos consultados devido às características do canteiro, que possui apenas 30 cm de largura.

“Se trouxéssemos árvores com copas muito grandes, seria necessário abrir buracos enormes, inviáveis para o plantio”, explicou Abreu Machado.

O secretário Abreu Machado destacou que a intervenção substitui os antigos jarros de madeira, instalados na gestão passada. “A ideia era que aqueles jarros protegessem o ciclista, mas muitas vezes a gente via as plantas morrendo ou até sendo usadas como lixeira”, afirmou.

Quem passa pela avenida já observa a mudança. “Todo dia eu vou para o trabalho por aqui. Ontem eu passei por aqui e não tinha essas árvores. Eu acho interessante, quanto mais verde, eu acho sempre melhor”, comentou o geólogo Ronaldo Bezerra, 48.

A vendedora Márcia Brito, 55, também vê a iniciativa de forma positiva, especialmente para quem utiliza o espaço a pé ou de bicicleta. “Vai melhorar muito, até pela natureza. Tenho expectativa de que aqui faça mais sombra, que seja melhor para o pedestre. Aqui o pessoal anda muito de bicicleta e agora também tem a moda do patinete”, avaliou.

O estudante Sebastian Mircea, 21, acredita que o projeto deve beneficiar principalmente ciclistas e corredores. “Nos domingos tem aquelas corridas, maratonas, vai ser bom para os corredores. Ele, porém, demonstrou ceticismo. “Antes tinha os jarros de madeira, mas destruíram. Então não sei se agora é só para moer o dinheiro ou se é para deixar para sempre”.

De acordo com a SCSP, a manutenção dos canteiros, com irrigação, limpeza e cuidados gerais, será feita pela Secretaria de Conservação até janeiro. Após isso, deve ser aberto um processo licitatório para a continuidade do serviço.

Além da arborização, a intervenção inclui o recapeamento do asfalto e iluminação específica voltada para a ciclofaixa. “Em cada canteiro instalamos postes de menor altura, para iluminar especificamente a ciclofaixa”.

Após a conclusão da avenida Dom Luís, a implantação dos ipês seguirá do trecho da Praça Portugal até a rua Tibúrcio Cavalcante. As obras, contudo, serão temporariamente suspensas devido ao período de fim de ano, quando o comércio demanda maior funcionamento, e serão retomadas em janeiro de 2026.



Avenida Coronel Carvalho também será arborizada



Além da avenida Dom Luís, a avenida Coronel Carvalho, que liga a Barra do Ceará ao Antônio Bezerra, também deverá receber arborização. Os plantios estão previstos para começar em janeiro.

Segundo a SCSP, a ação contemplará 8 km da via, sendo 4 km em cada sentido. A quantidade de mudas e as espécies que serão utilizadas ainda estão em estudo.

O investimento total da obra é de R$ 1,7 milhão, por meio da Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure (Bici)