Ipês plantados na av. Dom Luís devem florescer em até dois anos, diz secretário
CIDADES

Ipês plantados na av. Dom Luís devem florescer em até dois anos, diz secretário

Ipês platados serão das cores rosa, roxo e amarelo e terão cerca de 3 metros de altura. Arborização também será feita na av. Coronel Carvalho
A INTERVENÇÃO na via inclui o recapeamento do asfalto e iluminação específica voltada para a ciclofaixa (Foto: Samuel Setubal)
Foto: Samuel Setubal ￼A INTERVENÇÃO na via inclui o recapeamento do asfalto e iluminação específica voltada para a ciclofaixa

A Prefeitura de Fortaleza iniciou, na última terça-feira, 25, o plantio das árvores que irão compor a nova ciclovia arborizada da avenida Dom Luís, no bairro Aldeota. Cerca de 110 ipês serão instalados desde o início da avenida até a Praça Portugal. Conforme Abreu Machado, secretário de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), a copa dessas árvores deve “começar a florescer em torno de dois anos”.

A expectativa é que sejam plantados ipês rosa, roxos e amarelos. Até quinta-feira, 27, o plantio havia avançado do início da via até o trecho da avenida Senador Virgílio Távora. “Até sexta-feira, 28, a gente finaliza 100% até a Praça Portugal”, afirmou.

“Em cerca de três meses, esses ipês vão atingir uma boa consistência de plantio, como se já estivessem enraizados, e a copa começará a florescer em torno de dois anos”, disse Abreu Machado. 

Nos canteiros, também estão sendo plantadas mudas menores ornamentais. O projeto foi desenvolvido para modernizar a ciclofaixa já existente na avenida.

Ao todo, 1,9 quilômetro será arborizado, com 1,4 km de faixa sendo unidirecional e 0,5 km bidirecional. A proposta busca reduzir a temperatura da pista, que, segundo a Prefeitura, pode chegar a 51,2°C.

O investimento total da obra é de R$ 1,7 milhão, por meio da Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure (BICI).

As árvores devem atingir cerca de 3 metros. Segundo a Prefeitura, esse tamanho foi recomendado por técnicos e agrônomos consultados devido às características do canteiro, que possui apenas 30 cm de largura.

“Se trouxéssemos árvores com copas muito grandes, seria necessário abrir buracos enormes, inviáveis para o plantio”, explicou Abreu Machado.

 

O secretário Abreu Machado destacou que a intervenção substitui os antigos jarros de madeira, instalados na gestão passada. “A ideia era que aqueles jarros protegessem o ciclista, mas muitas vezes a gente via as plantas morrendo ou até sendo usadas como lixeira”, afirmou.

Quem passa pela avenida já observa a mudança. “Todo dia eu vou para o trabalho por aqui. Ontem eu passei por aqui e não tinha essas árvores. Eu acho interessante, quanto mais verde, eu acho sempre melhor”, comentou o geólogo Ronaldo Bezerra, 48.

A vendedora Márcia Brito, 55, também vê a iniciativa de forma positiva, especialmente para quem utiliza o espaço a pé ou de bicicleta. “Vai melhorar muito, até pela natureza. Tenho expectativa de que aqui faça mais sombra, que seja melhor para o pedestre. Aqui o pessoal anda muito de bicicleta e agora também tem a moda do patinete”, avaliou.

O estudante Sebastian Mircea, 21, acredita que o projeto deve beneficiar principalmente ciclistas e corredores. “Nos domingos tem aquelas corridas, maratonas, vai ser bom para os corredores. Ele, porém, demonstrou ceticismo. “Antes tinha os jarros de madeira, mas destruíram. Então não sei se agora é só para moer o dinheiro ou se é para deixar para sempre”.

De acordo com a SCSP, a manutenção dos canteiros, com irrigação, limpeza e cuidados gerais, será feita pela Secretaria de Conservação até janeiro. Após isso, deve ser aberto um processo licitatório para a continuidade do serviço.

Além da arborização, a intervenção inclui o recapeamento do asfalto e iluminação específica voltada para a ciclofaixa. “Em cada canteiro instalamos postes de menor altura, para iluminar especificamente a ciclofaixa”.

Após a conclusão da avenida Dom Luís, a implantação dos ipês seguirá do trecho da Praça Portugal até a rua Tibúrcio Cavalcante. As obras, contudo, serão temporariamente suspensas devido ao período de fim de ano, quando o comércio demanda maior funcionamento, e serão retomadas em janeiro de 2026.

Avenida Coronel Carvalho também será arborizada

Além da avenida Dom Luís, a avenida Coronel Carvalho, que liga a Barra do Ceará ao Antônio Bezerra, também deverá receber arborização. Os plantios estão previstos para começar em janeiro.

Segundo a SCSP, a ação contemplará 8 km da via, sendo 4 km em cada sentido. A quantidade de mudas e as espécies que serão utilizadas ainda estão em estudo.

O investimento total da obra é de R$ 1,7 milhão, por meio da Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure (Bici)

