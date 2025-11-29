Expectativa de vida dos brasileiros sobe para 76,6 anos, segundo IBGE

Foto: JÚLIO CAESAR Homens tiveram aumento 2,5 meses e média agora é de 73,3 anos

A expectativa de vida da população brasileira chegou aos 76,6 anos, conforme divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 28. O número, de 2024, representa um aumento de 2,5 meses em relação a 2023.

A expectativa de vida ao nascer representa quantos anos uma pessoa viverá, em média, se forem mantidos os padrões atuais de mortalidade.

Os dados integram as Tábuas de Mortalidade 2024. Entre os homens, a expectativa de vida passou de 73,1 para 73,3 anos, um avanço de 2,5 meses.

A projeção mostra que as mulheres, historicamente, têm expectativa de vida maior do que os homens. Em 2024, a esperança delas era de 79,9 anos, enquanto a deles era 73,3 anos, logo as mulheres têm em média 6,6 anos de vida a mais do que os homens.



O IBGE explica que o fato de morrerem mais homens está relacionado ao processo de urbanização e metropolização.



O levantamento também aponta que a longevidade dos brasileiros aumentou 31,1 anos nas últimas nove décadas — de 45,5 anos em 1940 para os atuais 76,6 anos.

A pandemia de Covid-19 elevou o número de mortes no Brasil e no mundo, reduzindo a expectativa de vida ao nascer no País para 72,8 anos em 2021 (69,3 anos para homens e 76,4 anos para mulheres). A partir de 2022, o indicador voltou a crescer.

No cenário global, Mônaco lidera a expectativa de vida ao nascer para ambos os sexos (86,5 anos), seguido por San Marino (85,8), Hong Kong (85,6), Japão (84,9) e Coreia do Sul (84,4 anos).



Com Agência Brasil

Histórico

Em 1940, a diferença entre homem e mulher era de 5,4 anos, a menor registrada. A maior foi no ano 2000, com 7,8 anos