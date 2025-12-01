Homens são maioria entre mortes prematuras

Na análise geral, dos 50.777 óbitos prematuros registrados nos últimos dez anos por doenças cardiovasculares, a maior proporção foi registrada no sexo masculino (38,6%), quando comparada ao sexo feminino (26,5%).

Sobre o recorte de gênero, Danielli Lino, cardiologista e coordenadora do Serviço de Cardiologia do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM) explica que o maior óbitos de homens, entre outros fatores, tem a influência de que, durante a pré-menopausa, as mulheres têm uma "proteção hormonal natural na ocorrência de eventos cardiovasculares".

No entanto, na fase pós-menopausa, esses "riscos se equiparam aos sofridos pelo sexo masculino". A cardiologista pontua que "historicamente, homens tendem a acumular fatores de risco mais cedo e de forma mais intensa do que as mulheres".

"Porém, devemos lembrar que, no público feminino, muitas vezes, por negligenciar sintomas atípicos nessa população, os desfechos clínicos são piores, devendo ter um melhor olhar na assistência para o público feminino", defende a especialista.

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) elenca como principais sinais indicativos de doenças cardiovasculares: dor ou desconforto no centro do peito; dor ou desconforto nos braços, ombro esquerdo, cotovelos, mandíbula ou costas; dificuldade em respirar ou falta de ar; sensação de enjoo ou vômito; sensação de desmaio ou tontura; suor frio; e palidez.