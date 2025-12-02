Faltas de pacientes a consultas em hospitais do Ceará caem 12% após lembretes por WhatsApp

Foto: Diego Sombra/Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) ￼MENSAGENS são enviadas por meio do número (85) 98682 9000

O número de ausências de pacientes a consultas e cirurgias na rede estadual de saúde caiu 12,3% após o início do envios de lembretes via Whatsapp, em março deste ano. Em média, 35,5% dos pacientes faltaram a serviços ambulatoriais previamente agendados em 2024, índice que caiu para 23,2% nos últimos meses.

LEIA TAMBÉM | Gestantes: Ceará receberá 29 mil doses de vacina que protege contra bronquiolite e pneumonia

Os dados foram disponibilizados pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) a pedido do O POVO e consideram os períodos de março a agosto deste ano (seis primeiros meses de envio dos lembretes) e de 2024 (quando a ferramenta não existia).

De acordo com a Sesa, o objetivo do programa é evitar que os pacientes esqueçam dos serviços marcados devido à demora ou acúmulo de compromissos na rotina. Para isso, mais de 2,3 milhões de mensagens foram enviadas desde o início do programa.

“Como o retorno realmente é um retorno que demora, porque as consultas são periódicas [...] os pacientes esquecem, eles não se programam. Esse serviço tentando antecipar o paciente para lembrar que ele tem aquela consulta e que é importante o comparecimento dele, é extremamente valioso para que ele realmente se programe com tempo hábil”, explica a assessora do gabinete e coordenadora de projetos estratégicos de tecnologia em Saúde da Sesa, Melissa Medeiros.

Uma dessas pacientes foi Raquel Arruda, 25, que marcou três procedimentos para tratamento de sinusite e obstrução nasal no Hospital Estadual Leonardo Da Vinci (Helv). A professora conta que os lembretes contínuos enviados pela Sesa a ajudaram a lembrar e se organizar melhor para o procedimento.

“Foi muito interessante o contato pelo WhatsApp. Facilitou mais. Toda semana eles relembravam que eu tinha consulta marcada no dia tal e mandavam todas as informações. Não tinha nem como você esquecer que tinha consulta marcada, porque eles sempre ficavam relembrando semanalmente”, relata a paciente.

Apesar da satisfação com o serviço, Raquel conta que no começo achou que o contato pudesse ser na verdade um golpe financeiro, já que ainda não conhecia o serviço de lembretes pelo WhatsApp.

Esse ainda é um dos grandes desafios da ferramenta, já que muitos usuários não acreditam na mensagem enviada ou chegam a nem visualizá-la, por medo de terem seus dados comprometidos ou prejuízos monetários.

Diante desse cenário, a Sesa reforça que a mensagem é enviada por um número verificado e com o logotipo do Governo do Estado do Ceará. O texto já contará com os dados pessoais do paciente fornecidos no hospital, e por isso, não pede nenhuma confirmação de CPF, nome completo ou outra informação.

“A gente, infelizmente, sabe que as pessoas agem de má fé e pedem confirmação de CPF, confirmação de nome e de outros dados. A Secretaria jamais vai pedir isso. E principalmente a questão financeira. A Secretaria da Saúde do Estado é 100% SUS, então não é cobrado nada. Se alguém estiver recebendo qualquer tipo de cobrança, que nos comunique para que a gente coloque mais alertas”, pontua Medeiros.

Veja como é a mensagem enviada pela Sesa:

￼MENSAGENS são enviadas por meio do número (85) 98682 9000 Crédito: Diego Sombra/Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa)

Pacientes poderão confirmar presença em consultas por WhatsApp

Os pacientes de todos os 11 hospitais da rede Sesa poderão usar o WhatsApp também para confirmar se vão ou não comparecer a consultas e cirurgias previamente agendadas. O serviço está em fase de ajustes e deverá ser testado no Hospital São José a partir de dezembro.

A medida surge como uma segunda fase do programa já existente e promete maior interatividade para o usuário. Com a confirmação por WhatsApp, os pacientes poderão responder à mensagem enviada por um robô, que virá acompanhada de informações como data da consulta, local e quem irá atender o paciente.

Caso a pessoa diga que não vai poder comparecer no dia marcado, a Sesa irá informar o hospital para que a vaga seja repassada para pacientes na fila de espera e a consulta de quem faltou seja remarcada.

“Imagine que, por exemplo, você vai para uma consulta com cardiologista e você já sabe que naquele hospital a gente tem 30% de absenteísmo. Quer dizer, se ele atende 12 pessoas, talvez ele vai ter três, quatro vagas extras que podem ser aproveitadas por outros pacientes [...] Assim, a gente vai otimizar esse processo também”, explica Melissa Medeiros.

Além desse, outro desdobramento dos serviços em telessaúde está sendo desenvolvido pela Sesa: a qualificação da fila cirúrgica. Atualmente uma equipe de funcionários da Secretaria é responsável por ligar para pacientes à espera de cirurgias e verificar o que falta para que o procedimento seja realizado, a fim de agilizar esse processo.

Em 2026 essa conferência deverá ser feita também por um robô, que vai verificar as pessoas que estão há mais tempo na fila e quais etapas precisam ser concluídas para a execução da cirurgia.

“Em vez de a gente estar ligando, qualificando, o robozinho vai qualificar e a gente já vai ligar pro paciente especificamente para tentar acelerar os exames laboratoriais, tentar acelerar o retorno”, afirma Melissa.

Segundo a coordenadora dos serviços em telessaúde, o robô deve começar a funcionar no primeiro bimestre do ano que vem para cirurgias de traumato ortopedia, devido à maior demanda da população pela especialidade.

“A gente está trabalhando muito com essa agilidade, principalmente com abertura de novos leitos. E a partir vamos começar a replicar em outras cirurgias também”, conclui.



LEIA TAMBÉM | Elmano envia Mensagem à Alece para criação de mais quatro delegacias de homicídios



Em breve

A agilidade na qualificação da fila cirúrgica deverá começar no primeiro bimestre

de 2026

Pacientes poderão confirmar presença por WhatsApp

Os pacientes de todos os 11 hospitais da rede Sesa poderão usar o WhatsApp também para confirmar se vão ou não comparecer a consultas e cirurgias previamente agendadas. O serviço está em fase de ajustes e deverá ser testado no Hospital São José a partir deste mês.

A medida surge como uma segunda fase do programa e promete maior interatividade para o usuário. Com a confirmação por WhatsApp, os pacientes poderão responder à mensagem enviada por um robô, que irá acompanhada de informações como data da consulta, local e quem irá atender.

Caso a pessoa diga que não vai poder comparecer no dia marcado, a Sesa irá informar o hospital para que a vaga seja repassada para pacientes na fila de espera e a consulta de quem faltou seja remarcada.

"Imagine que, por exemplo, você vá a uma consulta com cardiologista e sabe que naquele hospital há 30% de absenteísmo. Se ele atende 12 pessoas, talvez vá ter três, então quatro vagas extras poderão ser aproveitadas por outros pacientes. Logo vamos otimizar o processo", explica a coordenadora de projetos estratégicos de tecnologia em Saúde da Sesa, Melissa Medeiros.

Outro desdobramento dos serviços em telessaúde está sendo desenvolvido pela Sesa: a qualificação da fila cirúrgica. Atualmente uma equipe é responsável por ligar para pacientes à espera de cirurgias e verificar o que falta para que o procedimento seja realizado, a fim de agilizar o processo.

Em 2026 essa conferência deverá ser feita também por um robô, que vai verificar as pessoas que estão há mais tempo na fila e quais etapas precisam ser concluídas para a execução da cirurgia.

"Nós vamos ligar para o paciente especificamente para acelerar os exames laboratoriais e o retorno", afirma Melissa.

Segundo a coordenadora, o robô deve começar a funcionar no primeiro bimestre do ano que vem para cirurgias de traumato ortopedia, devido à maior demanda da população pela especialidade.

"Estamos trabalhando muito com essa agilidade, principalmente com abertura de novos leitos. A partir daí começaremos a replicar em outras cirurgias", conclui.