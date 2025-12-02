Pré-estação chuvosa começa em dezembro no Ceará; o que esperar

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Em 2024, dezembro acumulou uma média de 27,6 mm, um pouco abaixo do esperado para o mês, mas ainda dentro da normalidade

O período de pré-estação chuvosa começou oficialmente nesta segunda-feira, 1º, junto ao início do mês de dezembro. Os dois meses que antecedem a quadra chuvosa no Ceará, que ocorre de fevereiro a maio, têm a característica de registrar chuva irregulares.

Em dezembro, são esperados 31,3 milímetros (mm) de chuva no Estado. Já em janeiro, a média histórica é de 99,8 milímetros, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Nos últimos anos, a quantidade de precipitações e a macrorregião geográfica mais chuvosa variou.

Isso é explicado pelo fenômeno que geralmente rege o tempo nesses dois meses. De acordo com o diretor técnico da Funceme, Francisco Vasconcelos Júnior, os vórtices ciclônicos de altos níveis são os principais responsáveis pelas chuvas em dezembro e janeiro.

“Eles são sistemas atmosféricos muito rápidos. A gente os caracteriza como transientes, ou seja, é algo bastante variável. Tanto interanual como também espacial”, explica o meteorologista.

Os números dos últimos anos ilustram bem a falta de regularidade espacial das chuvas no período. Em 2024, dezembro acumulou uma média de 27,6 mm, um pouco abaixo do esperado para o mês, mas ainda dentro da normalidade.

Apesar da macrorregião com maior média de chuvas historicamente ser o Cariri, foi o Litoral de Fortaleza que registrou maior precipitação, com 61,5 mm.

Já em 2023, a região Jaguaribana teve o maior destaque, recebendo o dobro de chuvas esperadas para o último mês do ano. Em 2022, foi a vez do Litoral Norte ter mais precipitações em dezembro.

Francisco afirma que ainda não é possível fazer uma leitura precisa de qual região deve receber mais chuvas nesta pré-estação. O Cariri, no entanto, é a macrorregião que recebe mais influências das instabilidades vindas do Sul do País.

“Como aconteceu agora, tivemos um evento de frente fria que subiu do Sul e choveu muito forte em Jardim”, conta Francisco.

Além da posição geográfica, a topografia que facilita movimentos ascendentes do ar é outro aspecto que influencia as chuvas na região caririense.

Fenômenos de aquecimento ou resfriamento das águas do Oceano Pacífico, intitulados de El Niño e La Niña, influenciam pouco as precipitações da pré-estação. “Os sistemas meteorológicos que atuam durante a pré-estação chuvosa no Nordeste, de maneira geral, são diferentes daqueles que atuam durante a estação chuvosa”, afirma o diretor.

Para o início desta primeira semana de dezembro, é esperado tempo firme, sol, nebulosidade variável e temperaturas elevadas em grande parte do Estado.

Apesar disso, devido à influência do efeito de brisa terrestre, entre a madrugada e o início da manhã de terça-feira, 2, e quarta-feira, 3, há possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém. Até o dia 15 de dezembro, o meteorologista afirma que são esperadas "algumas precipitações".

