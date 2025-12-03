Plantadas este ano, mudas no canteiro da Av. Heráclito Graça estão secas

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼VISUAL das plantas chama a atenção

Em abril deste ano, a Prefeitura de Fortaleza concluiu a reforma da avenida Heráclito Graça, que entre pontos como drenagem e pavimento, prometia melhorias na arborização da via. Oito meses após a obra, entretanto, o que se vê são mudas secas, sem cuidado e que em nada contribuem para a paisagem do logradouro.

LEIA TAMBÉM | Evandro anuncia 10 novos leitos de UTI neonatal no Gonzaguinha da Messejana

O POVO esteve na Heráclito Graça durante a manhã dessa segunda-feira, 1°, quando conversou com transeuntes e trabalhadores do local. Segundo eles, as plantas não são regadas desde que foram instaladas, ainda na inauguração da obra, e com o passar dos meses, foram morrendo por falta de cuidados.

“Quando terminou a obra ninguém veio aguar não. Fico aqui todo dia e não vejo ninguém. Quando foi inaugurada tava tudo verdinha, tudo bonitinha. É triste. Era para zelar, ter alguém para aguar na parte da manhã ou na parte da tarde”, conta Leonardo Souza, 37, motoboy.

Dentre o marrom agora padrão dos canteiros, que vão desde a rua Barão de Aracati até à João Cordeiro, algumas poucas plantas ainda respiram verde, graças aos cuidados de lojistas e trabalhadores locais.

Entre estes está Rogério Silva, 39, que junto a um grupo de entregadores, regam as plantas próximas à loja de delivery onde trabalham, a fim de manter a beleza na frente do estabelecimento e fazer jus ao investimento feito.

“A sensação é de descaso total com o dinheiro público, porque isso aí é dinheiro público. Querendo ou não isso aí não sai do bolso deles, sai do bolso da gente, que paga nossos impostos, nossas coisas em dia. É o que você está vendo aí, tudo morto, abandonado”, pontua o também motoboy.

Confira imagens do canteiro na avenida Heráclito Graça

Plantas secas na avenida Heráclito Graça. Parte das mudas ainda está verde graças à trabalhadores da região Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Plantas secas na avenida Heráclito Graça. Parte das mudas ainda está verde graças à trabalhadores da região Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Plantas secas na avenida Heráclito Graça. Parte das mudas ainda está verde graças à trabalhadores da região Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Rogério Silva, 39, motoboy, é um dos que regam as plantas no canteiro da Heráclito Graça Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO VISUAL das plantas chama a atenção Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Plantas secas na avenida Heráclito Graça Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Plantas secas na avenida Heráclito Graça. Parte das mudas ainda está verde graças à trabalhadores da região Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Plantas secas na avenida Heráclito Graça Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Moradores cobram melhorias no entorno da Heráclito Graça

Além do canteiro, o entorno da avenida Heráclito Graça também tem incomodado quem o frequenta diariamente. Um dos pontos reclamados é a praça Bárbara de Alencar, que mesmo reformada este ano, já apresenta falhas como a ausência dos balanços para crianças.

Célia Fontenele, 71, pontua que o gramado da praça Bárbara de Alencar também está secando aos poucos e critica a ausência de pontos de água para que os moradores possam regar o logradouro, além de acúmulo de lixo nas ruas próximas.

“Eu moro aqui há 30 anos. Vá na região do Paulo Sarasate para ver o lixo. [A praça] Foi dinheiro fora. Já tínhamos pensado em ir na Regional, eu e minha síndica. Porque a gente zela. Isso aqui é nosso. De tarde tem uma turma danada que se reúne e a gente fica dizendo ‘Meu Deus, como é que fizeram uma reforma tão mal feita’”, conta a aposentada.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 01.12.2025:. Plantas secas na Heráclito Graça. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A limpeza também é um ponto lembrado por quem convive diariamente na Praça. Francisco Josivan, 42, aponta o desgaste dos equipamentos de exercício ao ar livre, aqueles amarelinhos que são espalhados pelas praças da cidade, como um dos principais problemas do logradouro.

Junto a isso, o motociclista por aplicativo também questiona a ausência de um banheiro público ou de maior fiscalização como empecilhos para um melhor uso da praça, já que segundo ele, não é incomum ver pessoas fazendo necessidades em plena luz do dia ali.

“Aqui nem grama mais tem. Alguns equipamentos funcionam, outros estão desgastados, precisando de pintura. Era para colocarem um banheiro aqui na praça também. Eu vejo a ‘negrada’ urinando em todo canto aqui também. A gente vai ali no posto quando precisa, mas não é bom não”, pontua.



O que diz a Prefeitura?

O POVO procurou a Prefeitura de Fortaleza para saber o motivo de as plantas não terem sido regadas desde a instalação. Em nota, a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), informou que no local foram instaladas espécies como Dionela, Clúsia e Morélia Branca, totalizando aproximadamente 285 m² de área, mas não respondeu sobre os cuidados com as plantas.

O banheiro destacado por Francisco, é inviável, de acordo com a Prefeitura. Como parte da nota conjunta enviada sobre os canteiros e entorno da avenida Heráclito Graça, a Secretaria Regional (SER) 2 informou que a praça Bárbara de Alencar não possui espaço para os equipamentos.

O local também é assistido por rondas e permanências realizadas pela equipe de motos da Base Móvel da Inspetoria Regional 12 (IR12) que fica localizada na Praça Coração de Jesus.

Acerca do parquinho, "a Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor) e a Autarquia Municipal de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor) enviarão, nos próximos dias, equipes técnicas para fazer os levantamentos das demandas de infraestrutura e paisagismo", disse a nota.

A Prefeitura também negou que hajam pontos de descarte irregular de lixo na região e sinalizou que a avenida é atendida regularmente pela coleta domiciliar às segundas, quartas e sextas-feiras, no período noturno.

"Para o descarte correto de entulho, volumosos, poda e recicláveis, o Ecoponto mais próximo é o do Centro, localizado na Travessa Icó com Avenida Alberto Nepomuceno", conclui a gestão.

LEIA TAMBÉM | Três décadas de luta: Proparque renova coordenação e reafirma defesa do Rio Branco



Prefeitura não respondeu sobre os cuidados com as plantas

O POVO procurou a Prefeitura de Fortaleza para saber o motivo de as plantas não terem sido regadas desde a instalação. Em nota, a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), informou que no local foram instaladas espécies como Dionela, Clúsia e Morélia Branca, totalizando aproximadamente 285 m² de área, mas não respondeu sobre os cuidados com as plantas.

O banheiro mencionado é inviável, de acordo com a Prefeitura. Como parte da nota conjunta enviada sobre os canteiros e entorno da Av. Heráclito Graça, a Secretaria Regional (SER) 2 informou que a praça Bárbara de Alencar não possui espaço para os equipamentos.

O local também é assistido por rondas e permanências realizadas pela equipe de motos da Base Móvel da Inspetoria Regional 12 (IR12) que fica localizada na Praça Coração de Jesus.

Acerca do parquinho, "a Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor) e a Autarquia Municipal de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor) enviarão, nos próximos dias, equipes técnicas para fazer os levantamentos das demandas de infraestrutura e paisagismo", disse a nota.

A Prefeitura também negou que existam pontos de descarte irregular de lixo na região e sinalizou que a avenida é atendida regularmente pela coleta domiciliar às segundas, quartas e sextas-feiras, no período noturno.

"Para o descarte correto de entulho, volumosos, poda e recicláveis, o Ecoponto mais próximo é o do Centro, na Travessa Icó com avenida Alberto Nepomuceno", conclui a gestão.

Alerta

Moradores também apontam incômodos relativos a descarte irregular de lixo e abandono da praça Bárbara de Alencar