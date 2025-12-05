Homem é preso por compartilhar mais de 400 cenas de abuso sexual infantojuvenil

Foto: Reprodução/ PF A Operação Inocência Protegida XV, da PF que visa combater os crimes relacionados ao compartilhamento online de material de abuso sexual infantojuvenil

Um homem foi preso por compartilhar 443 arquivos com cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes em setembro de 2025. Ele já havia sido investigado pela Polícia Federal (PF) e foi capturado na manhã de quarta-feira, 4, em Fortaleza.

O investigado também já havia sido condenado pelos mesmos delitos em ação penal anterior, com penalidade em execução no regime aberto.

A investigação iniciou com a identificação de uma conexão de internet residencial, em Fortaleza, que foi utilizada para o envio contínuo e massivo de arquivos que continham cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes.

Segundo a PF, a reincidência específica do crime “demonstra o desrespeito às sanções judiciais anteriormente impostas e reforça a gravidade da atual conduta delitiva".

O homem poderá responder pelos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), cujas penas somadas ultrapassam 10 anos de reclusão, sem prejuízo de novas acusações conforme o avanço das investigações.

Ação da PF integra a Operação Inocência Protegida XV, deflagrada na quarta-feira, 4, que visa combater os crimes relacionados ao compartilhamento online de material de abuso sexual infantojuvenil.

Policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Federal. Dispositivos eletrônicos foram apreendidos e serão submetidos à análise pericial.

