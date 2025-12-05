Homem é preso por compartilhar mais de 400 cenas de abuso sexual infantojuvenil

Um homem foi preso por compartilhar 443 arquivos com cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes em setembro de 2025. Ele já havia sido investigado pela Polícia Federal (PF) e foi capturado na manhã de quarta-feira, 4, em Fortaleza.
LEIA MAIS | Mulher grávida foge após ser mantida em cárcere privado em Juazeiro do Norte
O investigado também já havia sido condenado pelos mesmos delitos em ação penal anterior, com penalidade em execução no regime aberto.
A investigação iniciou com a identificação de uma conexão de internet residencial, em Fortaleza, que foi utilizada para o envio contínuo e massivo de arquivos que continham cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes.
Segundo a PF, a reincidência específica do crime “demonstra o desrespeito às sanções judiciais anteriormente impostas e reforça a gravidade da atual conduta delitiva".
O homem poderá responder pelos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), cujas penas somadas ultrapassam 10 anos de reclusão, sem prejuízo de novas acusações conforme o avanço das investigações.
Ação da PF integra a Operação Inocência Protegida XV, deflagrada na quarta-feira, 4, que visa combater os crimes relacionados ao compartilhamento online de material de abuso sexual infantojuvenil.
Policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Federal. Dispositivos eletrônicos foram apreendidos e serão submetidos à análise pericial.