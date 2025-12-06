Favelas cearenses estão entre as mais iluminadas do Brasil, diz IBGE

Foto: Aurelio Alves Imagem de apoio ilustrativo: 97,6% dos moradores de comunidades urbanas do Estado vivem em logradouros com iluminação pública

As favelas cearenses estão entre as mais iluminadas de todo o País, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ao todo, 97,6% dos moradores de comunidades urbanas do Estado vivem em logradouros com iluminação pública, segundo melhor índice do Brasil, ao lado de Rondônia, Rio Grande do Norte e Espírito Santo.

Os dados fazem parte da pesquisa "Entorno das Favelas e Comunidades Urbanas", que utiliza dados do Censo Demográfico de 2022 para analisar diversos cenários da população brasileira. Informações mostram que dos 747.421 cearenses identificados nessas áreas, apenas 18.287 não possuem iluminação pública nos locais onde moram.

Apenas o estado do Maranhão, com 97,9%, tem percentual maior no Brasil. Fora das comunidades o número é ligeiramente maior, com 98.9% das áreas possuindo luz pública.

Para este levantamento, foram considerados apenas os municípios que possuem ou comunidades urbanas registradas no IBGE. No Ceará, a amostragem atingiu 4,3 milhões de cearenses.

A pesquisa também mostra que a ampla maioria dos moradores de favelas ou comunidades urbanas do Ceará é pardo. Ao todo, o Estado soma mais de 748 mil habitantes nesses conglomerados urbanos, dos quais 68% se autodeclara pardo.

A predominância de pessoas pardas nesses locais segue uma tendência geral do Ceará, já que segundo dados do mesmo Censo divulgados em 2024, os pardos representam 64,7% de todos os 9 milhões de habitantes do Estado.

Outro cenário que se repete em ambas as pesquisas é o baixo percentual de pretos seja nas favelas ou em outros espaços.

Nas comunidades urbanas, apenas 8,6% dos moradores é autodeclarado preto, em consonância com o quadro geral do Ceará, que possui a menor porcentagem de autodeclarados pretos do Nordeste. No meio termo está a população branca, segunda mais recorrente nas favelas do Ceará, com 171.613 autodeclarados.

Ainda como parte do levantamento, está a destinação do lixo produzido nas favelas. No Ceará, 98,1% dos resíduos sólidos produzidos nas comunidades urbanas são coletados por serviço público de limpeza.

O índice é maior que o da região Nordeste, que coleta, em média, 86,5% do lixo produzido. Em números gerais, isso representa que, dos 748.469 entrevistados na pesquisa, cerca de 734 mil têm a destinação do lixo garantida pelo poder público.

Em contrapartida, mais de quatro mil moradores ainda queimam ou enterram na sua propriedade o lixo que produzem, de acordo com o IBGE.





A ampla maioria dos moradores de favelas ou comunidades urbanas do Ceará é pardo, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ao todo, o Estado soma mais de 748 mil habitantes nesses conglomerados urbanos, dos quais 68% se autodeclara pardo.

LEIA TAMBÉM | Mais de 600 estudantes de 100 municípios participam do Ceará Científico 2025

Os dados fazem parte da pesquisa Entorno das Favelas e Comunidades Urbanas, que utiliza dados do Censo Demográfico de 2022 para analisar diversos cenários da população brasileira.

A predominância de pessoas pardas nesses locais segue uma tendência geral do Ceará, já que segundo dados do mesmo Censo divulgados em 2024, os pardos representam 64,7% de todos os 9 milhões de habitantes do Estado.

Outro cenário que se repete em ambas as pesquisas é o baixo percentual de pretos seja nas favelas ou em outros espaços.

Nas comunidades urbanas, apenas 8,6% dos moradores é autodeclarado preto, em consonância com o quadro geral do Ceará, que possui a menor porcentagem de autodeclarados pretos do Nordeste.

No meio termo está a população branca, segunda mais recorrente nas favelas do Ceará, com 171.613 autodeclarados.

Moradores de favelas e comunidades urbanas do Ceará por cor ou raça

​

LEIA TAMBÉM | Campanha arrecada brinquedos para crianças em situação e vulnerabilidade



Extra

90% das escolas em favelas cearenses não possuem pontos de ônibus no entorno. Acesse o QR Code e leia sobre o assunto, que também integra o estudo

do IBGE