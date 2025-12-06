Policlínica de Caucaia terá serviço especializado para HIV/Aids

Foto: Lorena Frota O serviço deve atender 80 pacientes por mês com equipe multidisciplinar

A Policlínica Regional Dr. José Correia Sales, no município de Caucaia, inaugurou nesta sexta-feira, 5, o Serviço de Atenção Especializada (SAE) para pessoas que vivem com HIV, Aids, hepatites virais e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). O serviço prevê atendimento inicial de 80 pessoas mensalmente, com equipe multidisciplinar e farmácia.

O SAE é uma parceria entre a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) e o Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu (Cisvale), e deve atender, além do município de Caucaia, outras nove cidades da Área Descentralizada em Saúde (ADS): Apuiarés, General Sampaio, Itapajé, Paracuru, Paraipaba, Pentencoste, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu e Tejuçuoca.

Inicialmente, serão ofertados 20 atendimentos semanais (80 mensais) para pacientes encaminhados para Policlínica em Caucaia pelas redes de saúde de cada município. O serviço vai oferecer acolhimento inicial, diagnóstico e exames com médico infectologista, acompanhamento de assistência social e atendimento psicológico.

Segundo a diretora geral da Policlínica Regional de Caucaia, Nerilene Nery, a expectativa é de que o número de atendimentos seja ampliado conforme a divulgação e encaminhamentos das unidades municipais. "Populacionalmente, temos a segunda maior ADS em Caucaia e vimos a necessidade de abrir o acesso a outros municípios que estavam fora da rede", explica.

Serviço vai ofertar medicação para exposição ao HIV (PrEP)

O serviço também vai ofertar medicamentos de prevenção de risco contínuo, medicação diária pré-exposição ao vírus do HIV (PrEP), e medicação de emergência após possível contato com o vírus (PEP).

O coordenador da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS (RNP+Ceará), Erivando Oliveira, comemora o serviço e afirma que a iniciativa chega em um momento de diagnóstico tardio da doença: "Este consórcio chega para os municípios em um momento de grande demanda por consultas, exames e tratamentos no tempo certo".

Parceria entre Secretaria da Saúde e Caucaia

Durante a inauguração, a secretária de Saúde do Estado (Sesa), Tânia Mara Coelho, comentou sobre a necessidade de apoio e detecção precoce da doença. "O serviço conta com médicos e assistência regionalizados para atender os outros municípios de maneira completa. Acompanhamento, detecção, testes e controle de transmissão. Além disso, trabalhamos a prevenção junto às unidades de atenção primária para levar informação para a população de que precisamos nos prevenir".

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), presidente do Consórcio Cusvale, afirmou que cerca de 30% dos atendimentos na Policlínica Regional Dr. José Correia Sales e no Hospital Municipal Abelardo Gadelha são de pacientes de outros nove municípios.

"Agradeço pelos repasses do governo Elmano para o nosso município, fico muito feliz pelo apoio que ele tem nos dado. Tenho certeza que será uma grande ajuda para a nossa Saúde e que ele está olhando com bons olhos para a situação do nosso povo de Caucaia", disse.

Farmácia

