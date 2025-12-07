Após sofrer acidente, ambientalista cearense busca ajuda para sobreviver

Foto: Reprodução/Instagram @uru_fly ISRAEL ficou conhecido nas redes sociais por causa da amizade com um urubu

Após sofrer um grave acidente de moto no dia 9 de novembro deste ano, o ambientalista Israel Mendes, de 38 anos, busca ajuda para sobreviver. Com o impacto da colisão, ocorrida a poucos metros de sua casa, ele fraturou o tornozelo esquerdo. Além disso, os exames também apontaram fraturas na região lombar e um osso quebrado no tórax.

Morador do município de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Israel conta que foi atingido por outra motocicleta enquanto trafegava a cerca de 40 km por hora.

“Eu senti só a pancada no lado esquerdo. Depois disso, fiquei atordoado, sem conseguir falar. Não consigo me lembrar de mais nada, apenas do impacto”, relata.

A batida causou uma fratura grave no tornozelo que precisou ser reconstruído com platina. Além disso, os exames apontaram fraturas nas vértebras L1 e L2 da coluna lombar (região da coluna logo abaixo das costelas), e um osso quebrado do tórax.

O acidente ocorreu próximo a sua casa, em Pacatuba Crédito: Reprodução/ Arquivo pessoal

Após o acidente ele foi levado para o Frotinha da Parangaba, em Fortaleza, onde passou por uma operação e ficou uma semana internado. No entanto, além da cirurgia, Israel enfrentou uma infecção pós-operatória, o que tem dificultado ainda mais sua recuperação. A previsão médica é de seis a sete meses sem poder trabalhar.

“Meu corpo era minha ferramenta de trabalho. Todos os dias eu fazia trilha, rapel, voo livre, pesquisa ambiental. E agora, ter que parar tudo de uma vez só… é um massacre mental”, desabafa.

A história com Urú, o urubu voador

Israel ganhou destaque nacional em 2022 quando sua relação com Urú, seu urubu de estimação, viralizou nas redes sociais. O animal, que se tornou seu companheiro inseparável, costumava acompanhá-lo nos voos de parapente pela Serra da Pacatuba, sobrevoando ao lado de outros paraquedistas — cena que surpreendeu os internautas. Confira o vídeo:

O ambientalista mantém o cuidado com o ave até hoje, mas teme que sua condição de saúde o impeça de continuar provendo alimento e tratamento adequada para o animal e os outros bichos resgatados que mantém sob seus cuidados.

A luta pela recuperação

Antes do acidente, Israel vivia das atividades de turismo ecológico e aventura que realizava na serra da Aratanha, onde mora. Ele também era responsável pelos cuidados da mãe, de 76 anos, diagnosticada com Alzheimer avançado. Sem poder se locomover, precisou enviá-la para a casa de familiares.

Sem apoio fixo, ele enfrenta dificuldades até para cumprir as tarefas mais básicas e depende da ajuda de vizinhos e amigos para alimentação e tarefas domésticas.

Como ajudar

Com o longo período de afastamento e sem renda, o ambientalista criou uma campanha para receber ajuda financeira enquanto não pode voltar ao turismo de aventura. Para quem quiser ajudar com qualquer valor, Israel disponibilizou a chave Pix: israelpacaroots@gmail.com