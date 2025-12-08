Adolescente de 16 anos é morta a tiros em rodovia em Senador Pompeu

Foto: FERNANDA BARROS ￼REGISTRO de assassinato de mulheres ainda é precário e gera subnotificação de feminicídio

Uma adolescente de 16 anos foi morta a tiros em uma rodovia no município de Senador Pompeu, a 237,94 quilômetros de Fortaleza. O crime aconteceu na quinta-feira, 4. O suspeito do crime segue foragido.

O POVO apurou que a vítima foi identificada como Isabella Marques Alves da Silva. Ainda não há informações da motivação do crime. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o caso.

No local, foram colhidas informações que vão auxiliar na investigação do crime. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) informou, em nota, que a investigação está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Senador Pompeu.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Polícia Civil de Senador Pompeu: (88) 3449 1324

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

