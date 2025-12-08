Motorista que atropelou e matou entregador portava seringas, viagra e ketamina

Foto: Reprodução / Leitor Via WhatsApp O POVO ￼THIAGO Greenhalgh atropelou e matou o entregador Daniel Alves, cinco gatos e um cachorro

O consultor automotivo Thiago Greenhalgh de Melo Braun, que atropelou e matou o entregador de farmácia Daniel Alves Mesquita, 26, na última sexta-feira, 5, estava em posse de seringas, viagra e dois vidros de ketamina (ou Cetamina) no momento do crime. O caso aconteceu na avenida Perimetral, no bairro Jangurussu, na perifeia de Fortaleza.

A informação consta na decisão judicial, documento que O POVO teve acesso. A juíza Danielle Pontes de Arruda Pinheiro converteu o flagrante de Thiago Greenhalgh de Melo Braun em prisão preventiva.

A Ketamina é uma substância química, também escrita como cetamina ou quetamina. É um composto usado para induzir e manter anestesia em pessoas e animais, por criar estado de transe, proporcionando alívio de dor e sedação.

A partir dos anos 1960, a Ketamina passou a ser usada indiscriminadamente de forma "recreativa" por causa dos efeitos psicotomiméticos e alucinógenos.

￼Segundo a ordem judicial, Thiago Greenhalgh conduzia um veículo de luxo, uma ranger rover, em alta velocidade quando atingiu, inconsequentemente, a vítima na avenida Perimetral. Daniel Alves etava em uma motocicleta.

Na sequência, o carro de Thiago Greenhalgh de Melo Braun colidiu contra o muro de dois estabelecimentos comerciais, atingindo cinco gatos e um cachorro, que morreram no local.

Conforme os autos, Thiago Greenhalgh de Melo Braun informou que não havia ingerido bebida alcoólica. O documento, no entanto, relata que Thiago demonstrava que estava sem noção sobre o ocorrido e demorou para comentar o caso no local do acidente e das mortes.

Populares chegaram a tentar agredir Thiago Greenhalgh de Melo Braun, mas foram contidos por policiais militares que atenderam a ocorrência.

Imagens feitas por populares no local do crime mostram que os dois veículos ficaram destruídos, supostamente perda total.

Thiago Greenhalgh de Melo Braun, que atropelou e matou o entregador Daniel Alves Mesquita, foi detido por policiais 16º Batalhão da Polícia Militar do Ceará e conduzido ao 30º Distrito Policial.

No local, Thiago Greenhalgh de Melo Braun foi autuado por homicídio culposo - mesmo tendo assumido o risco de dirigir um veículo em alta velocidade numa avenida movimentada e cercada por residências e comércios.

Em decisão, a juiza Danielle Pontes, do Plantão Judiciário Crime de Fortaleza, deferiu o requerimento do Ministério Público determinando a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de Thiago Greenhalgh de Melo Braun.

"O autuado (Thiago Greenhalgh de Melo Braun), ao conduzir o veículo em alta velocidade, infringiu não apenas as normas de segurança viária, mas também causou um acidente que resultou na morte de um entregador de farmácia, além de provocar a morte de cinco gatos e um cachorro. Tais condutas demonstram total desrespeito à vida e à segurança, configurando crime de trânsito com consequências trágicas e irreparáveis", disse a juiza. (Com Demitri Túlio)