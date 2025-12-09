Empresário nega pagamento de taxa à facção e tem embarcação incendiada em Itarema

Foto: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO Embarcação foi incendiada na madrugada de segunda-feira, 8

Uma embarcação foi incendiada na madrugada desta segunda-feira, 8, na Praia de Torrões, no município de Itarema, a 188,52 quilômetros de Fortaleza. O POVO apurou que a ação criminosa teria acontecido por membros de uma facção criminosa após o proprietário do barco não pagar uma taxa cobrada pelo grupo.

A cobrança teria iniciado no começo deste mês, no valor de R$ 320, para que o empresário seguisse atuando no ramo de pescados na região. O proprietário do barco relatou ao O POVO que as cobranças estavam sendo feitas por meio de mensagens temporárias em um aplicativo.

Leia Mais | Polícia encontra 1 tonelada de drogas, armas e munições em "bunker" no Aquiraz

Ele contou que possui 18 embarcações e atua na região há mais de dez anos e teria sido a primeira vez que recebeu a cobrança.

O POVO opta por não divulgar a identificação do homem.

Segundo ele, a embarcação destruída era avaliada em R$ 1,8 milhão. Além disso, os criminosos também teriam roubado equipamentos avaliados em R$ 30 mil, como GPS e Starlink, de outro barco, e que também destruíram câmeras de segurança no local.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apura as causas de um incêndio. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foram acionadas.

O órgão informou que a Delegacia de Polícia Civil de Itarema, unidade da PCCE, aguarda perícia para saber as circunstâncias do ocorrido.

Valor

Suspeitos teriam cobrado taxa de R$ 320