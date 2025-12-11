Estudantes da rede estadual são premiados no concurso Enem Mix de redação

Foto: FABIO LIMA ￼LUCIANA Dummar celebrou as conquistas dos participantes

A manhã dessa quarta-feira, 10, marcou o encerramento da 9ª edição do concurso de redação do programa Enem Mix, que reconhece talentos de escolas públicas do Ceará na escrita. Ao todo, 23 estudante se destacaram pela qualidade dos textos e foram premiados com smartphones e notebooks, entregues durante cerimônia realizada na sede do Grupo de Comunicação O POVO, em Fortaleza.

O concurso é uma iniciativa da Fundação Demócrito Rocha (FDR), em parceria com a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), que fornece material didático e correções gratuitas para alunos da rede pública produzirem textos dissertativos argumentativos.

Ao longo do ano, os discentes são convidados a escreverem sobre cinco temas de relevância atual na sociedade, abordados em inforreportagens do O POVO. As redações são corrigidas por especialistas na área, que atribuem nota e retornam aos alunos quais pontos do texto podem ser melhorados, visando a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

"Ao receber esses feedbacks, a gente [alunos] pôde entender onde estava errando, o que daria certo incrementar na redação e o que não daria também. Foi muito importante evoluir da primeira até a última redação, tentando sempre colocar em prática o que era comentado pelos corretores nas outras redações para montar um projeto de texto", conta Naylon Duarte, 17, estudante da EEEP Wellington Belém de Figueiredo, em Nova Olinda, e primeiro colocado geral do concurso, com nota máxima.

Para a premiação é selecionado um assunto dentre os cinco propostos aos estudantes durante o ano. Nesta edição, o tema sorteado foi "O professor brasileiro: combate ao adoecimento mental e físico dos profissionais da educação", abordado em reportagem publicada no dia 23 de setembro deste ano.

Iva Félix, professora de Naylon, pontua que o tema é uma importante oportunidade para discutir a sobrecarga de trabalho do professor e a necessidade de melhor remuneração e acompanhamento psicológico, propostas tratadas pelo estudante no texto.

"Quando a gente fala sobre adoecimento mental, todo professor sabe que é a sobrecarga, as cobranças. O professor de redação ou qualquer outro sempre leva trabalho para casa. É muito exaustivo mentalmente e essa sobrecarga vai causando apatia. Você vai ficando tão cansado que vai tirando o prazer de trabalhar, de trazer ideias inovadoras para os seus alunos, porque não dá tempo pesquisar", conta a docente nas áreas de português e redação.

A escolha de temais atuais para o concurso incentiva o estudante a olhar e pensar como os problemas ao redor dele podem ser resolvidos. Junto ao treinamento da escrita, a proposta é formar não só alunos melhores, mas também cidadãos mais atentos e engajados em sociedade.

"Cada tema para a gente é muito caro. São questões sociais importantes de serem discutidas e refletidas em sala de aula levando em conta que estamos formando cidadãos. Cada um é agente social que olha para o seu contexto, para suas problemáticas, analisam e pensam em possíveis soluções", afirma a coordenadora de Protagonismo Estudantil e Educação Complementar da Seduc, Bruna Leão.

Em 2025, mais de 66 mil redações foram enviadas por 49.153 participantes. Dentre essas, 14.360 se adequaram ao tema sorteado para o prêmio. Os estudantes que não haviam escrito sobre o assunto tiveram duas semanas para enviar novos textos.

Prêmio reforça parceria entre FDR e Seduc para preparo dos estudantes

Há dez anos, todo o material didático presente na plataforma Enem Mix é utilizado de forma gratuita pelas escolas estaduais na preparação dos estudantes para o Enem. O concurso, por sua vez, finaliza um calendário de colaboração que perdura todo o ano, com aulões, simulados, momentos de descontração e outras iniciativas oriundas da parceria entre a FDR e a Seduc.

"É uma parceria que está consolidada na nossa rede e os números são evidentes nesse sentido. Cada iniciativa de agenda que a gente toma tem uma grande participação das escolas e gera no final das contas o resultado maior que é o ingresso em massa dos estudantes no ensino superior", afirma o secretário executivo estadual de Equidade, Direitos Humanos, Educação Complementar e Protagonismo Estudantil, Helder Nogueira.

Luciana Dummar, presidente do Grupo O POVO de Comunicação. Solenidade de premiação do Concurso de Redação Enem MIX em parceria da FDR com a Seduc-CE Crédito: FÁBIO LIMA Presidente da Fundação Demócrito Rocha, Luciana Dummar, e membros da FDR Crédito: FÁBIO LIMA Solenidade de premiação do Concurso de Redação Enem MIX em parceria da FDR com a Seduc-CE Crédito: FÁBIO LIMA Alunos receberam premiação das mãos da presidente da Fundação Demócrito Rocha, Luciana Dummar e de autoridades da Seduc Crédito: FÁBIO LIMA Nayon Duarte, 17 aluno do EEEP Wellington Belem de Figueiredo, vencedor da melhor redação, recitou o texto ganhador do concurso durante a premiação Crédito: FÁBIO LIMA Alunos receberam premiação das mãos da presidente da Fundação Demócrito Rocha, Luciana Dummar e de autoridades da Seduc Crédito: FÁBIO LIMA ￼ALUNOS foram premiados no Espaço O POVO Crédito: Fotos FABIO LIMA Da esquerda para a direita: a presidente da Fundação Demócrito Rocha, Luciana Dummar, o secretário executivo de Equidade, direitos humanos, educação complementar e protagonismo estudantil da Seduc, Helder Nogueira, e o coordenador geral do Enem Mix na FDR, Raymundo Netto Crédito: FÁBIO LIMA Helder Nogueira, secretário executivo de Equidade e Direitos Humanos da Seduc-Ce e Luciana Dummar, presidente do grupo OPOVO de comunicação. Solenidade de premiação do Concurso de Redação Enem MIX em parceria da FDR com a Seduc-CE Crédito: FÁBIO LIMA

Para o grupo, o Enem Mix é uma das principais ações da Fundação Demócrito Rocha, que junto a projetos como a produção de fascículos, a Universidade Aberta do Nordeste e dezenas de outras ações em empreendedorismo, trabalho e educação, fomenta a capacitação de milhões de cearenses.

"A Fundação existe para a educação. Temos muito mais de um milhão de alunos que já passaram por essa casa por meio dos nossos cursos. Dos cinco eixos Educação; tecnologia; comunicação; esporte; cultura e entretenimento dessa empresa, a educação é o principal deles. A educomunicação é a base de tudo, por isso estamos há 40 anos fazendo isso", comenta a presidente do Grupo O POVO de Comunicação e da Fundação Demócrito Rocha, Luciana Dummar.

Confira lista dos estudantes premiados

O concurso foi dividido nas etapas escolar, regional e estadual. Na etapa escolar, o estudante com a maior nota em cada estabelecimento de ensino recebeu um certificado, entregue pela Seduc.

Na etapa regional, os estudantes com o melhor resultado em cada uma das 20 Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação (Credes) e três Superintendências das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefors) receberam um smartphone.

Os três melhores colocados dentre esses levaram para casa, além do smartphone, um notebook, como prêmio da etapa estadual. Os professores dos alunos premiados na etapa estadual também receberam um smartphone. Confira a lista:

Etapa regional

Crede 1

Autor (A): Otávio Falcão Cavalcante Barros



Escola: Eeep Professora Alda Façanha - Aquiraz

Crede 2

Autor (A): Valeria Rodrigues Alves

Escola: Eem Anastácio Alves Braga - Itapipoca

Crede 3

Autor (A): Tamires Maria dos Santos Gomes



Escola: Eemti Prefeito José Maria Monteiro – Itarema

Crede 4

Autor (A): Francisco Matheus Nascimento dos Santos



Escola: Eeep Monsenhor Expedito da Silveira de Sousa - Camocim

Crede 5

Autor (A): Jamilly Batista de Oliveira



Escola: Eeep Deputado José Maria Melo – Guaraciaba do Norte

Crede 6

Autor (A): Yara Bianca de Sousa



Escola: Eemti Doutor José Euclides Ferreira Gomes Júnior - Sobral

Crede 7

Autor (A): Antônio Luan Tavares da Silva



Escola: Eem Frei Policarpo - Canindé

Crede 8

Autor (A): Jhoão Ghabryel Farias Ferreira



Escola: Eeep Doutor Salomão Alves de Moura - Aracoiaba

Crede 9

Autor (A): João Gabriel do Carmo Gomes



Escola: Eemti Maria Dolores Alcântara e Silva - Horizonte

Crede 10

Autor (A): José Mardilson Costa de Souza Júnior



Escola: Eeep Lúcia Baltazar Costa – Limoeiro do Norte

Crede 11

Autor (A): Giulia Melissa Junqueira de Lima



Escola: Eemti Deputado Joaquim de Figueiredo Corrêa - Iracema

Crede 12

Autor (A): Robson Diêgo Costa Gustavo



Escola: Eeep Doutor José Alves da Silveira - Quixeramobim

Crede 13

Autor (A): Maria Eduarda de Mesquita Soares



Escola: Eeep Maria Madeiro Dias - Monsenhor Tabosa

Crede 14

Autor (A): Taise Pinheiro Almeida



Escola: Eemti Joaquim Josué da Costa - Deputado Irapuan Pinheiro

Crede 15

Autor (A): Marcos Ryan Alves Silva



Escola: Eemti Maria das Dores Cidrão Alexandrino - Tauá

Crede 16

Autor (A): Luana Geovana Araújo Gomes



Escola: Eemti Liceu Doutor José Gondim - Iguatu

Crede 17

Autor (A): Ingrid Pereira Flôr

Escola: Eeep Professor Miguel Porfírio de Lima - Icó

Crede 18

Autor (A): Nayon Duarte Vieira



Escola: Eeep Wellington Belém de Figueiredo - Nova Olinda

Crede 19

Autor (A): Suellen Alves Anastácio Bezerra



Escola: Eeep Professor Moreira de Sousa - Juazeiro Do Norte

Crede 20

Autor (A): Denise da Silva Araújo



Escola: Eem Padre Amorim – Missão Velha

Sefor 1

Autor (A): Cailane Araújo Monteiro



Escola: Colégio da Polícia Militar Do Ceará General Edgard Facó - Fortaleza (Antônio Bezerra)

Sefor 2

Autor (A): Laisa de Lima



Escola: Eeep Maria José Medeiros - Fortaleza (Papicu)

Sefor 3

Autor (A): Maria Eduarda Nogueira Valério



Escola: Eeep Darcy Ribeiro - Fortaleza (Conjunto Esperança)



Etapa estadual

1° lugar: Nayon Duarte Vieira - Escola Wellington Belém de Figueiredo, em Nova Olinda

2° lugar: Robson Diego Costa Gustavo - Escola Doutor José Alves da Silveira, em Quixeramobim

3° lugar: Cailane de Araújo Monteiro - Colégio da Polícia Militar do Ceará General Edgard Facó, em Fortaleza

