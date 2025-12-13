Camilo e Elmano inauguram nova escola de tempo integral no Eusébio

Atendendo a um antigo sonho dos moradores do bairro Autódromo, em Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza, a nova sede da Escola de Ensino Fundamental Lucimar Gomes da Silva foi inaugurada na tarde dessa sexta-feira, 12. A entrega foi realizada pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).
A solenidade contou ainda com a presença da presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba; do prefeito do Eusébio, José Arimatéa Lima (Dr. Júnior); do secretário de Educação do município, Acilon Gonçalves, além de autoridades municipais, lideranças comunitárias e moradores.
A obra, iniciada em 30 de junho de 2022, recebeu investimento total de R$ 5,3 milhões. Segundo Fernanda Pacobahyba, a maior parte dos recursos veio do Governo Federal, por meio do FNDE: R$ 4,7 milhões. A contrapartida municipal foi de R$ 697 mil.
A antiga estrutura comportava 145 estudantes. Agora, a escola ampliada e modernizada poderá atender até 420 alunos do 3º ao 9º ano, funcionando em tempo integral.
A nova unidade passou de quatro para 12 salas de aula e conta com Laboratório de Ciências, Laboratório de Informática, Sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), biblioteca, auditório e ginásio poliesportivo com vestiários.
“Teremos espaço também para incluir o projeto da comunidade que trabalha com crianças com deficiência”, afirmou a diretora, Ísis Rangel Ferreira.
Para a estudante Nathanielle Alexandrino, 11, que cursa o 5º ano, a mudança representa uma conquista aguardada pela família. “É um privilégio estar na nova escola. Minha família ficou muito feliz e grata”, disse.
A professora Marciana Lima, 32, reforça que a entrega da unidade foi muito esperada por toda a comunidade escolar. “Nós temos laboratório de informática e biblioteca, áreas que não tínhamos no antigo prédio”, destacou.
Colaborou Arthur Paz/Especial para O POVO