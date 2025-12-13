Escola estadual deixa de ofertar matrículas para o 6° ano e mães de alunos protestam na Aerolândia

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼MÃES protestaram em frente à escola Edith Braga

Mães de alunos do 5º ano do Ensino Fundamental da escola municipal Edith Braga, no bairro Aerolândia, protestaram nesta quinta-feira, 11, contra o remanejamento dos estudantes para instituições de outros bairros a partir de 2026.

Como a escola Edith Braga só oferta até o 5º ano, os alunos que passam para a próxima etapa educacional precisam ser matriculados em outra unidade. No entanto, a escola mais próxima que oferecia a turma do 6º ano, EEFM Profa. Maria da Conceição Porfírio Teles, não ofertará matrículas para a série no próximo ano letivo.

De gestão estadual, o colégio vai descontinuar de forma gradual a oferta dos anos finais do Ensino Fundamental e atenderá apenas o Ensino Médio, com turmas integrais.

Taciane Pereira da Silva, 33, mãe de um dos alunos do 5º ano da escola Edith Braga, disse que todas as famílias foram surpreendidas, tendo sido avisadas por mensagem em um grupo de WhatsApp da escola.

Segundo a Secretaria Municipal da Educação (SME), 100 vagas foram abertas na Escola Municipal Yolanda Queiroz, no bairro Alto da Balança, e na Escola Municipal Angélica Gurgel, no bairro Messejana.

Conforme as mães, as vagas da escola mais próxima, Yolanda Queiroz, estariam esgotadas, restando matricular os estudantes apenas na escola Angélica Gurgel, no bairro Messejana.

As famílias reclamam da distância, já que essa unidade fica a cerca de oito quilômetros da Aerolândia.

“Daqui uns dias a gente não vai ter fundamental 2 aqui no bairro. A gente quer que os filhos da gente estudem aqui. O meu filho não vai pra Messejana. Sugeriram transporte escolar saindo do Edith Braga para lá, saindo com essa ruma de criança. Mas as mães não confiam”, detalha.

A chefe de cozinha Glauciana Silva Sousa Girão, 33, também tem um filho que iria fazer o 6º ano no Maria da Conceição Teles, onde a filha mais velha já cursa o 8º ano. A possibilidade de mandar o filho estudar em outro bairro também não foi bem recebida por ela.

Antônia Katiana Silva, líder comunitária da região, disse que quatro turmas do 5º ano da escola Edith Braga serão afetadas pela decisão. A solução proposta para as mães também preocupa, segundo ela, devido à segurança dos bairros.

“Hoje em dia está muito perigoso. Quando tem algo aqui na rua [da escola Edith Braga], a gente vem buscar morrendo de medo, mas vem. Como vai fazer isso em outro bairro?”, questiona. O grupo também colheu assinaturas durante o protesto para envio de um abaixo-assinado à Secretaria da Educação do Estado.

Escola terá ensino médio integral e descontinuará ensino fundamental

De acordo com a Secretaria Estadual da Educação (Seduc), a descontinuação da oferta “integra um planejamento conjunto entre a Seduc e a Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza (SME), alinhado à política de universalização do ensino médio em tempo integral na rede estadual até 2026”, explicou por meio de nota.

Em 2025, o tempo integral foi implantado nas turmas da 1ª série do ensino médio e, em 2026, será ofertado para a 2ª série da Escola Maria da Conceição Teles.

Novas turmas dos anos finais do ensino fundamental não serão mais recebidas. No entanto, os estudantes já matriculados poderão permanecer na unidade até a conclusão da etapa.

Além disso, o órgão afirmou que é responsável pela oferta do ensino médio, enquanto a educação infantil e o ensino fundamental são de competência dos municípios. A Escola Maria da Conceição Teles é uma das poucas unidades do Estado que ainda tem turmas das duas etapas escolares.

Um funcionário da escola que não quis se identificar afirmou que “estão todos arrasados” com o fechamento das turmas de 6º ano, já que afeta a lotação de professores e a comunidade escolar. “Acho que não tem nenhuma outra escola da região que comporte a demanda”, disse.



