Cinco escolas estaduais de Fortaleza deixarão de ofertar ensino fundamental em 2026

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼ESCOLA na Aerolândia deixará de ofertar 6º ano

Cinco escolas estaduais localizadas em Fortaleza que ofertavam turmas dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) deixarão de receber matrículas para essa etapa. As unidades passarão a atender apenas alunos do ensino médio.

De acordo com a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), as escolas EEFM Fernando Cavalcante Mota (Barra do Ceará), EEFM Santa Luzia (Meireles), EEMTI Clóvis Beviláqua (Centro) e EEMTI Mírian Porto Mota (Jardim das Oliveiras) terão descontinuação do ensino fundamental. Dessa etapa, as unidades mantinham apenas as turmas de 9º ano.

Já a EEFM Professora Maria da Conceição Porfírio Teles, no bairro Aerolândia, deixará de ofertar o 6º ano. Gradativamente a etapa será descontinuada nos próximos anos letivos, até que apenas turmas de ensino médio sejam atendidas.

Nesse caso, a Secretaria Municipal da Educação (SME) afirmou que abriu 100 novas vagas para suprir a demanda dos alunos do 6º ano da região. A mudança gerou reclamações entre famílias de alunos da comunidade, que precisaram realocar os filhos para uma escola distante do bairro.

Por meio de nota, a pasta estadual explica que as medidas integram “a política de universalização do Ensino Médio em tempo integral na rede estadual até 2026, com adequação gradual da estrutura e da oferta de vagas”.

A secretaria reforça ainda que a oferta do ensino médio é responsabilidade do Estado, já a educação infantil e o ensino fundamental são de competência dos municípios.

Ednardo Pinho, gerente da Célula de Planejamento da Rede de Ensino de Fortaleza, explica que a quantidade de alunos do ensino fundamental que estudam em instituições do Estado vem sendo reduzida gradativamente.

A colaboração entre SME e Seduc ocorre quando é preciso dar continuidade à oferta da etapa dos anos finais quando a Prefeitura não consegue. Por isso, algumas escolas do Estado ainda tinham turmas de ensino fundamental. No entanto, o objetivo do município é zerar essa demanda.

“Estamos nos preparando para atender esses anos na própria rede municipal”, afirma Ednardo. Em 2026, cerca de 250 alunos que iriam para escolas estaduais a fim de concluir o ensino fundamental poderão finalizar a etapa em escolas municipais.

Conforme o gerente, a quantidade é pequena comparada ao universo de cerca de 80 mil alunos já atendidos nessa etapa educacional. Para incluir as 250 novas vagas, serão criadas turmas em escolas com salas ociosas ou construídas mais salas.

“A preferência é para escolas mais próximas. O processo está sendo realizado com muito diálogo, tratando tudo da maneira mais simples possível”, disse.

Segundo ele, apenas no caso da escola da Aerolândia será preciso ofertar nova rota de ônibus escolar para os estudantes que terão de ser matriculados em outro bairro.



Quanto às questões territoriais impostas por grupos criminosos que atuam na Capital e que dificultam a locomoção dos estudantes, o gerente garante que a Secretaria é “sensível a isso”. “Os alunos estão sendo encaminhados para áreas centrais. A gente acredita que não vai ter esse tipo de problema”, diz.

Matrículas da rede estadual começam nesta segunda-feira, 15

O período de matrículas para o ano letivo de 2026 nas escolas regulares da rede pública estadual começa nesta segunda-feira, 15, para alunos de Fortaleza. Pais, mães e responsáveis devem ficar atentos aos prazos para matrículas tanto de tempo parcial como de tempo integral.

O processo será dividido em três fases sequenciais: matrícula de estudantes veteranos (confirmação da matrícula na mesma escola), remanejamentos interno (solicitação de vaga em outra escola) e externo (alunos vindos da rede municipal), e matrícula de novatos (novas matrículas na rede estadual).

Em Fortaleza, todas essas etapas serão realizadas exclusivamente pela internet, tanto pelo site oficial da matrícula quanto pelo aplicativo disponível para dispositivos móveis, chamado “Matrícula Online SEDUC-CE”.

No caso das Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP) da Capital, o processo seletivo de estudantes também será conduzido pelo Sistema de Matrícula Online. O período de inscrição dessas instituições é de 9 a 17 de dezembro.

Confira o calendário de matrículas na rede estadual de ensino:

Matrícula em escolas de educação profissional: 9 a 17 de dezembro

Matrícula de veteranos: 15 a 31 de dezembro

Matrícula de alunos com deficiência, TEA, em situação vulnerável ou dependentes de vítimas de violência doméstica: 15 de dezembro de 2025 a 14 de janeiro de 2026

Matrícula de alunos novatos: 15 de dezembro de 2025 a 21 de janeiro de 2026



Calendário de matrículas

> Matrícula em escolas de educação profissional: até 17 de dezembro

> Matrícula de veteranos: até 31 de dezembro

> Matrícula de alunos com deficiência, TEA, em situação vulnerável ou dependentes de vítimas de violência doméstica: até 14 de janeiro

de 2026

> Matrícula de alunos novatos: até 21 de janeiro de 2026

