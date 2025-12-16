Requalificado, Cras Presidente Kennedy deve atender seis bairros da região

Foto: FERNANDA BARROS ￼O espaço atende, em média, 80 pessoas por dia

Moradora de longa data do bairro, a dona de casa Maria Mirna Sousa, 62, já estava familiarizada com o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Presidente Kennedy antes de sua requalificação. Agora, ao lado de vizinhos e amigas, participou nesta segunda-feira, 15, da solenidade de reabertura do equipamento revitalizado.

Com um investimento aproximado de R$ 700 mil, a obra é a sétima de 22 Centros de Referência que serão entregues após a requalificação. Mas, para Maria Mirna, o equipamento, que deverá atender mais de 11 mil famílias residentes, também é motivo de conexão.

“Eu tenho amigas aqui, e de vez em quando eu trago alguém. Digo: ‘Vamos lá no Cras’, e (respondem) ‘eu não sei onde é’. Aí, eu venho deixar”, explica. “As meninas atendem muito bem. Então, não tenho o que dizer de ninguém daqui, somos bem atendidos”.

A supervisora de Cadastro Único do Cras Presidente Kennedy, Cilene Santos, relata que a proximidade do equipamento com os moradores é desenvolvida a partir de um movimento de identificação. De acordo com Cilene, o espaço atende, em média, 80 pessoas por dia.

“O Cras é muito a cara da população por estar dentro da comunidade. Eles se identificam com o equipamento, e participam não só da atualização de cadastro, mas também quando tem alguma ação”, diz a supervisora. “É uma relação muito bonita com a comunidade e a maioria das pessoas que trabalham aqui são do próprio bairro, então essa aproximação acaba acontecendo de uma forma muito harmônica”.

O Centro de Referência requalificado atenderá os bairros Presidente Kennedy, São Gerardo, Monte Castelo, Ellery, uma parte do Floresta e uma parte do Padre Andrade.

Cras Presidente Kennedy: prefeito e vice participaram da solenidade

Solenidade de requalificação do Cras do bairro Presidente Kennedy aconteceu nesta segunda-feira, 15

O prefeito Evandro Leitão (PT) e a vice-prefeita e secretária dos Direitos Humanos e Assistência Social, Gabriella Aguiar (PSD), também participaram da reabertura. Na ocasião, ambos fizeram uma visita pelo equipamento.

A requalificação da rede de atendimento social, por meio do resgate da estrutura física, foi uma das prioridades relatadas pelo chefe do Executivo municipal. O espaço é impulsionado pelo Plano Fortaleza Inclusiva (Lei nº 11.533, de 22 de maio de 2025), que prevê a garantia de direitos e a melhoria da qualidade de vida da população em vulnerabilidade social.

“O Cras é a porta de entrada para as famílias mais vulneráveis, mais fragilizadas que temos na nossa cidade. Então, é muito importante que cada vez mais a gente possa estar fortalecendo a assistência no nosso município”, afirma Evandro Leitão.

A vice-prefeita, Gabriella Aguiar, ainda acrescentou que o equipamento é imprescindível na proteção social dos indivíduos: “A nossa principal missão é enfrentar as desigualdades sociais. Nada melhor do que um equipamento de assistência para fazer esse enfrentamento”.

