Seduc e FDR premiam os vencedores da II Maratona Cearense de Matemática

A Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc), em parceria com a Fundação Demócrito Rocha (FDR), realizou na tarde desta quinta-feira, 18, a premiação da II Maratona Cearense de Matemática 2025 (MCEM). O evento reuniu estudantes, professores e gestores de diferentes regiões do Estado.
Criada em 2024, a Maratona visa estimular o ensino da Matemática de forma colaborativa e lúdica, além de contribuir para a melhoria dos índices de aprendizagem da disciplina na rede pública estadual. Nesta edição, a iniciativa alcançou 179 escolas inscritas, sendo 137 com participação ativa, envolvendo 14.688 estudantes na etapa escolar.
“Há dez anos, nós da FDR somos proponentes do programa Enem Mix, que visa aumentar o número de ingressos de alunos das escolas públicas nas universidades. A Maratona de Matemática surge dentro desse programa ao reconhecermos que existe uma proficiência muito baixa em Matemática, não só nas escolas públicas, mas também nas privadas em todo o Brasil”, explicou.
Ele destaca que a iniciativa busca criar um ambiente favorável ao aprendizado da disciplina dentro das escolas.
“O objetivo é fazer com que as pessoas falem de Matemática, discutam Matemática e levem isso de forma lúdica, por meio de uma maratona. Não é fortalecer a ideia da competição, mas incentivar que todos cresçam juntos”, destacou.
A coordenadora de Protagonismo Estudantil e Educação Complementar da Seduc, Bruna Leão, ressaltou que a Maratona foi pensada para aproximar os estudantes do universo da Matemática.
“A gente pensou na Maratona com o objetivo de encantar os estudantes, trazer a Matemática para mais perto, porque para muitos ela ainda é algo muito difícil e distante. Também é uma resposta a um grande desafio da rede, que é melhorar os índices de aprendizagem nesse componente”, afirmou.
A Maratona foi dividida em três etapas: escolar, intermediária e estadual. Nesta última, participaram 10 escolas, com 10 times maratonistas, formados por oito estudantes e um professor, totalizando 80 alunos e 10 docentes.
Pela manhã, professores apresentaram projetos pedagógicos voltados ao fortalecimento do ensino da Matemática, enquanto os estudantes resolveram provas e desafios matemáticos ao longo do dia.
Entre os participantes, a estudante Bianca Portela, do Colégio da Polícia Militar do Ceará Ministro Jarbas Passarinho, de Sobral, destacou a importância do trabalho coletivo. “Desde o início a escola trabalhou em conjunto. Cada um tinha um ponto forte e, juntando isso, conseguimos responder as questões. O trabalho em equipe fez toda a diferença”, relatou.
Para Marcos Carvalho, estudante da Escola Deputado José Walfrido Monteiro, de Icó, a experiência vai além da competição. “Aprendi a importância do trabalho em grupo e vi como a Matemática pode abrir portas. Vim de muito longe para estar aqui e isso é muito significativo”, afirmou.
Ao final da etapa estadual, a comissão avaliadora premiou as equipes com melhor desempenho:
Além dos eletrônicos, os vencedores foram premiados com medalhas e suas respectivas escolas com troféus.
Campeãs
Acesse o QR Code para conferir a lista de escolas vencedoras