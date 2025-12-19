Logo O POVO+
Seduc e FDR premiam os vencedores da II Maratona Cearense de Matemática
CIDADES

Seduc e FDR premiam os vencedores da II Maratona Cearense de Matemática

Iniciativa envolveu mais de 14 mil estudantes da rede estadual e reuniu 10 escolas na etapa final, realizada em Fortaleza
80 alunos de 10 escolas finalistas estiveram presentes (Foto: João Filho Tavares)
Foto: João Filho Tavares 80 alunos de 10 escolas finalistas estiveram presentes

A Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc), em parceria com a Fundação Demócrito Rocha (FDR), realizou na tarde desta quinta-feira, 18, a premiação da II Maratona Cearense de Matemática 2025 (MCEM). O evento reuniu estudantes, professores e gestores de diferentes regiões do Estado.

Criada em 2024, a Maratona visa estimular o ensino da Matemática de forma colaborativa e lúdica, além de contribuir para a melhoria dos índices de aprendizagem da disciplina na rede pública estadual. Nesta edição, a iniciativa alcançou 179 escolas inscritas, sendo 137 com participação ativa, envolvendo 14.688 estudantes na etapa escolar.

Olimpíada de Matemática Crédito: João Filho Tavares
Olímpiada de Matemática Crédito: João Filho Tavares
Marcos Carvalho, estudante da Escola Deputado José Walfrido Monteiro, em Icó Crédito: João Filho Tavares
Eveline Marques, estudante do Colégio da Polícia Militar do Ceará Ministro Jarbas Passarinho, em Sobral Crédito: João Filho Tavares
Raymundo Netto, gerente de criação de projetos da Fundação Demócrito Rocha e o professor Fábio Sampaio, diretor do Grupo de Estudos e Pesquisa em Matemática do Ceará Crédito: João Filho Tavares
Professor Fábio Sampaio, diretor do Grupo de Estudos e Pesquisa em Matemática do Ceará Crédito: João Filho Tavares
Olimpíada de Matemática Crédito: João Filho Tavares
Olimpíada de Matemática Crédito: João Filho Tavares
Olimpíada de Matemática Crédito: João Filho Tavares

De acordo com Raymundo Netto, gerente de criação de projetos da Fundação Demócrito Rocha e coordenador geral do Enem Mix, a maratona integra um conjunto de ações voltadas à ampliação do acesso de estudantes da rede pública ao ensino superior.

“Há dez anos, nós da FDR somos proponentes do programa Enem Mix, que visa aumentar o número de ingressos de alunos das escolas públicas nas universidades. A Maratona de Matemática surge dentro desse programa ao reconhecermos que existe uma proficiência muito baixa em Matemática, não só nas escolas públicas, mas também nas privadas em todo o Brasil”, explicou.

Ele destaca que a iniciativa busca criar um ambiente favorável ao aprendizado da disciplina dentro das escolas.

“O objetivo é fazer com que as pessoas falem de Matemática, discutam Matemática e levem isso de forma lúdica, por meio de uma maratona. Não é fortalecer a ideia da competição, mas incentivar que todos cresçam juntos”, destacou.

A coordenadora de Protagonismo Estudantil e Educação Complementar da Seduc, Bruna Leão, ressaltou que a Maratona foi pensada para aproximar os estudantes do universo da Matemática.

“A gente pensou na Maratona com o objetivo de encantar os estudantes, trazer a Matemática para mais perto, porque para muitos ela ainda é algo muito difícil e distante. Também é uma resposta a um grande desafio da rede, que é melhorar os índices de aprendizagem nesse componente”, afirmou.

A Maratona foi dividida em três etapas: escolar, intermediária e estadual. Nesta última, participaram 10 escolas, com 10 times maratonistas, formados por oito estudantes e um professor, totalizando 80 alunos e 10 docentes.

Pela manhã, professores apresentaram projetos pedagógicos voltados ao fortalecimento do ensino da Matemática, enquanto os estudantes resolveram provas e desafios matemáticos ao longo do dia.

Entre os participantes, a estudante Bianca Portela, do Colégio da Polícia Militar do Ceará Ministro Jarbas Passarinho, de Sobral, destacou a importância do trabalho coletivo. “Desde o início a escola trabalhou em conjunto. Cada um tinha um ponto forte e, juntando isso, conseguimos responder as questões. O trabalho em equipe fez toda a diferença”, relatou.

Para Marcos Carvalho, estudante da Escola Deputado José Walfrido Monteiro, de Icó, a experiência vai além da competição. “Aprendi a importância do trabalho em grupo e vi como a Matemática pode abrir portas. Vim de muito longe para estar aqui e isso é muito significativo”, afirmou.

Ao final da etapa estadual, a comissão avaliadora premiou as equipes com melhor desempenho:

  • 1º lugar - EEEP Deputado José Walfrido Monteiro, com 1.773 pontos, onde vencedores foram premiados com smartphones;
  • 2º lugar - Colégio da Polícia Militar do Ceará Coronel Hervano Macedo Júnior, com1.755 pontos , em que os estudantes receberam smartwatches;
  • 3º lugar - EEEP Sandra Carvalho Costa, com 1.750 pontos, onde cada aluno ganhou um headphone.

Além dos eletrônicos, os vencedores foram premiados com medalhas e suas respectivas escolas com troféus.  

 

Campeãs

Acesse o QR Code para conferir a lista de escolas vencedoras

